Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил

В условиях нарастания военной угрозы любое независимое государство стремится максимально повысить свой военный потенциал и в первую очередь его важнейшую часть – боевой потенциал национальных вооружённых сил. Республика Беларусь – не исключение.

Находясь практически в окружении врагов и имея за спиной хоть и надёжного, но связанного вооружённым конфликтом на Украине союзника в лице России, Беларусь использует все возможности, чтобы расширить способность своей армии эффективно выполнять стоящие перед ней боевые задачи и успешно вести военные действия при отражении агрессии.

Как известно, материальной основой боевого потенциала является техническая оснащенность войск, то есть наличие рациональной системы вооружений, военной, специальной техники и имущества, обеспечивающих требуемый уровень эффективности выполнения возложенных на армию задач. В настоящее время белорусские вооружённые силы хоть и не могут пожаловаться на имеющееся в их распоряжении оружие и технику, но следует понимать, что пока ещё большая часть образцов вооружения родом из СССР. Поэтому, чем дальше, тем больше требуется финансовых вложений в их ремонт.

На сегодняшний день проблема поддержания системы вооружений белорусской армии в оптимальном состоянии решается по трём направлениям: глубокая модернизация имеющихся образцов, разработка собственных новинок и поставка (закупка) иностранного вооружения, в первую очередь из России, а также от других союзников, например Китая.

С решением задач в рамках первых двух направлений успешно справляются предприятия белорусского государственного военно-промышленного комитета (ГВПК). Так, отечественная программа модернизации позволила «поднять» основной боевой танк до уровня Т-72БМЭ, также функционирует программа по производству собственного БТР Volat V2. В 2024 году завершилась работа над созданием зенитного ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с белорусской ракетой. Успешное завершение испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318 показало увеличение зоны поражения комплекса по дальности до 70 км. Для сравнения, находящийся сейчас на вооружении ЗРК «Бук» имеет дальнюю границу зоны поражения 30 км. Сейчас, по словам председателя ГВПК Республики Дмитрия Пантуса, в Беларуси ведутся работы над созданием ракетного комплекса ближнего действия.

Благодаря целенаправленной работе по третьему направлению в белорусской армии появились истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-35, БТР-82А, ЗРК С-400 и многие другие образцы вооружений российского производства.

Вместе с тем, как показывает опыт СВО, в ходе ведения современных военных действий важнейшую роль стало играть высокоточное оружие большой дальности (ВТО БД). В настоящее время ВТО БД фактически остаётся единственным средством для нанесения ударов в глубину территории противника. Таким образом, в числе востребованных в современных условиях новинок для вооружённых сил Беларуси однозначно присутствует ВТО БД и, кроме того, беспилотные летательные аппараты – желательно отечественного производства.

Кстати, отечественная РСЗО «Полонез» не застопорилась в своём развитии. Недавно глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин говоря о новой версии этой системы В-300, способной поражать цели на дальности до 300 км и поступившей в вооруженные силы Беларуси, подчеркнул, что «мы не останавливаемся на достигнутом» и «эта система станет ещё лучше». Специалисты утверждают, что до характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса «Полонезу» остался один шаг.

К слову, вследствие активного военно-технического сотрудничества с Россией, белорусская армия уже имеет ОТРК «Искандер-М». Это современное и мощное оружие, с дальностью действия до 500 километров, в результате чего практически из любой точки Беларуси могут быть поражены столицы сопредельных стран НАТО.

К лету текущего года в Беларуси появится баллистический ракетный комплекс российского производства «Орешник», чей блестящий дебют состоялся в ноябре прошлого года в рамках СВО. Этот шаг рассматривается руководством Союзного государства как необходимая мера по повышению боевых возможностей региональной группировки войск России и Беларуси, куда белорусские вооружённые силы входят полностью. Иными словами, БРК «Орешник» так же послужит повышению боевого потенциала белоруской армии.

Есть ещё один нюанс. Как говорится, где есть меч, там должен быть и щит. В ПВО существует такой термин «непосредственное прикрытие». Он применяется в ряде случаев, в том числе тогда, когда ЗРК ближнего действия или малой дальности непосредственно прикрывают ЗРК средней дальности или дальнего действия. Например, для прикрытия С-400, как правило, применяется ЗРПК «Панцирь-С». В белорусской армии, как уже было сказано, С-400 присутствует, а вот «Панциря» нет. Более того, наличие на территории Беларуси мест хранения тактических ядерных боеприпасов и аэродромов базирования их носителей, а также появление БРК «Орешник» – тоже предполагает наращивание возможностей по ПВО этих объектов. То есть, следует полагать, что появление в Беларуси ЗРПК «Панцирь-С» и новейшей ЗРС С-500 не за горами – подробнее об этом уже рассказывалось на страницах «Белорусского военного обозрения». Кроме того, размещение на белорусских аэродромах истребителей МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал», несомненно, добавит остроты «разящему мечу», но в то же время так же потребует солидного противовоздушного прикрытия.

Владимир Вуячич