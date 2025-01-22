Датский депутат поднял вопрос о применении кассетных боеприпасов в ходе конфликта на Украине

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Депутат датского парламента Карстен Бах обратился с официальным обращением к министру обороны страны Троэльсу Лунду Поульсену за разъяснениями по поводу масштабов использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

Объяснит ли министр, в какой степени и каким образом кассетные бомбы и противопехотные мины используются в войне на Украине?

- задается вопросом Бах в своем обращении к главе Минобороны Дании.

Депутат также просит предоставить информацию о количестве жертв среди военнослужащих и гражданского населения, причинами которых стало применение данного вида оружия.

Кассетный боеприпас имеет в своей начинке боеприпасы меньшего размера, которые высвобождаются при их применении. Обычно они используются для уничтожения личного состава, транспортных средств и в некоторых других целях. Однако в виду немалых жертв среди мирного населения из-за применения данного вида боеприпасов в 2008 году они были запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам.

Несмотря на это, их использование активно продолжается, в том числе и в ходе украинского конфликта. На прошлой неделе сообщалось об обстреле ВСУ города Горловка в ДНР кассетными боеприпасами, в результате чего ранения получили пять человек.