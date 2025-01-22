ВМС Греции торжественно ввели в эксплуатацию четыре старых американских патрульных катера для охраны островов близ Турции

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В понедельник на верфи «Саламис» в Греции состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию четырёх прибрежных патрульных катеров класса Island ВМС Греции.

На церемонии выступил глава Минобороны страны Никос Дендиас, подчеркнувший стремление правительства модернизировать вооружённые силы и обеспечить присутствие греческого флота за пределами Эгейского моря, в Восточном Средиземноморье.

Новые корабли были названы в честь четырёх героев греческого флота: R197 Мантувалос, R198 Галанис, R288 Лиакос и R289 Гиалопсос. Катера в основном будут патрулировать восточную часть Эгейского моря, уделяя особое внимание районам вокруг островов Лесбос, Хиос, Самос и Кос, расположенным в непосредственной близости от турецких берегов. Очевидно, что и основная цель их приобретения у Штатов - это использования против Анкары на случай конфликта.

Стоит добавить, что эти четыре катера на самом деле не новые, а, как говорится, уже бывшие в употреблении в Соединенных Штатах. Они стояли на балансе Береговой охраны США, и прибыли в Грецию еще в июле 2023 года. На местных верфях они прошли долгий процесс восстановления и модернизации. Транспортировка и восстановление катеров обошлись примерно в 42 миллиона евро.

Несмотря на то, что катерам класса Island уже более 30 лет, в ВМС Греции считают, что они будут хорошей заменой устаревшим патрульным катерам класса Nasty, также американского производства.