Эксперт Иоффе заявил о предстоящих РФ и США трудных переговорах по Украине

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Речь может идти как о смягчении и снятии санкций, так и о других уступках, считает политолог

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Политолог Грегори Иоффе выразил в беседе с корреспондентом ТАСС мнение, что Москве и Вашингтону при новом американском лидере Дональде Трампе предстоят трудные переговоры с целью заключения сделки по Украине, они могут касаться ослабления санкций или иных уступок.

"Будет какая-то торговля. Какая это будет торговля, мы, естественно, не знаем. Можно гадать о том, что с одной стороны это будет смягчение и снятие каких-то санкций, а с другой стороны - какие-то иные уступки", - отметил эксперт, который в течение многих лет преподавал политическую географию в Рэдфордском университете (штат Вирджиния).

Как констатировал Иоффе, Трамп "славится тем, что умеет совершать сделки". Эксперт подчеркнул, что в этом случае заключение сделки не будет простым. "Недаром после многих обещаний решить вопрос за 24 часа он перешел на 6 месяцев. И, безусловно, это будут какие-то переговоры относительно взаимных уступок. Потому что в данном случае ни одна сторона не может рассчитывать на полное удовлетворение своих требований", - добавил эксперт.

"Каким образом будет совершена сделка, вот это и есть вопрос на миллион долларов. Условно, будут идти переговоры. Вполне возможно, что на каком-то уровне они уже идут", - предположил Иоффе. "Это будет сложная переговорная дуэль, которая должна чем-то завершиться. Желательно, чтобы она завершилась в течение полугода", - заключил он.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января.