Эксперт Ричбург: РФ будет проще общаться по Украине с Трампом, чем с Байденом

Как отметил колумнист газеты The Washington Post, нанешний президент США признает, что у России есть некоторые вопросы относительно обеспечения безопасности, связанные со вступлением Украины в НАТО

БАНГКОК, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. России будет проще вести диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине, чем с предыдущим правительством демократов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил колумнист газеты The Washington Post Кит Ричбург.

"По крайней мере Трамп признает, что у России есть некоторые вопросы относительно обеспечения безопасности, связанные со вступлением Украины в НАТО и тем, что происходит на границе. Администрация Джо Байдена в основном была очень проукраински настроена, исключала переговоры. Обе стороны сейчас устали, поэтому я думаю, что администрация Трампа может предложить заключить сделку с гарантиями безопасности для России и Украины", - сказал Ричбург.

"Я не думаю, что Трамп понимает все нюансы между Россией и Украиной. Я не считаю, что он думает об истории, он видит две противоборствующие стороны, много погибших людей. И он задумывается о том, чего хотят эти две стороны. Он предприниматель. Он смотрит на то, какие территории хочет Россия, чего хочет Украина, и говорит: "Давайте придем к соглашению!" Он просто хочет заключить сделку. Трамп отличается способностью заключать сделки. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры", - выразил свое мнение колумнист The Washington Post.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп вторично вступил в должность главы американской администрации 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах. Он стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885-1889 годах и 24-й в 1893-1897 годах). Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.