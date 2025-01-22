Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Страны НАТО не собираются больше передавать ВСУ свои новые танки. Формирования киевского режима, как ожидается, получат еще относительно небольшую партию (49 единиц) австралийских M1A1 Abrams и устаревшие Leopard 1A5. Что бы там с ними не делали, их модернизационный потенциал давно исчерпан.

Большие проблемы и с поступлением техники советских образцов. Похоже, большую часть Т-72 для ВСУ уже собрали везде, где это было возможно. В ближайшее время, возможно, поступят находившиеся на вооружении Хорватии М84 - всего три десятка штук.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Ранее сообщалось, что Rheinmetall собирался строить на Украине завод, где будут собирать новые танки Panther KF51. Даже называлась цифра предполагаемых поставок - 400 штук. Однако в отличие от боевых машин пехоты KF41 Lynx, которые выпускаются серийно, "пятьдесят первый" пока является лишь ходовым макетом, и необходимо время, чтобы, что называется, довести его до ума.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кто бы что там не говорил, но этой германской разработке далеко до российского Т-14, являющегося готовым танком и прошедшим апробацию в зоне специальной военной операции.

Можно согласиться с военными экспертами, которые считают платформу "Армата" заделом на будущее. Учитывая, сколько сейчас служат танки, можно предположить, что и этот российский танк, а также боевые машины на его шасси будут востребованы (разумеется, в модернизированном виде) еще несколько десятилетий. Во всяком случае, у него масса преимуществ по сравнению с М1А2 SEP v.3 Abrams, Lеopard 2А8, K2 "Black Panther",Challenger 3 и др.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В настоящее время в связи с широким распространением дронов, массовое применение бронетехники на поле боя сильно затрудненно, но так долго продолжаться не может. Уже сейчас в ведущих в военном отношении странах мира ведутся разработки по эффективному противодействию этой угрозе. Например, ожидается появление доработанных комплексов активной защиты, которые будут способны сбивать не только гранаты РПГ, ПТУР различных типов, но и атакующие БПЛА. Поэтому, можно предположить, что беспилотная угроза для танков и легкой бронетехники уже скоро существенно снизится.

Лев Романов