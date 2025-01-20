Подведение итогов – результат один, а мнения разные

Как правило, итоги прошлого года подводят уже в новом году. Наступивший 2025-й – не исключение. Причём, применительно к Беларуси, можно сказать, что этот процесс происходит как, внутри Республики, так и за её пределами – и там, и там идёт тщательная оценка результатов, с которыми страна встретила новогодние праздники.

Понятно, что в зависимости от точки зрения одни и те же достижения могут восприниматься по-разному и нередко иметь прямо противоположные отзывы. Возьмём, например, активно развивающееся сотрудничество Беларуси с Китайской Народной Республикой, и, в частности, в военной сфере. Вспомним, что 2024 году белорусская армия и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перешли на более высокую ступеньку взаимодействия – в период с 8 по 19 июля успешно провели совместное белорусско-китайское антитеррористическое учение «Атакующий сокол» на полигоне «Брестский». Это не первое совместное мероприятие Беларуси и Китая такого рода – в августе 2018 года в городе Цзинань около 50 военнослужащих Сил спецопераций Беларуси участвовали в подобных манёврах. А в прошлом году китайские военные с ответным визитом побывали в Беларуси.

По итогам состоявшегося учения в белорусском военном ведомстве в то время подчеркнули, что место для его проведения (2,8 км от границы с Польшей и 28 км – от Украины) было выбрано не случайно, а «исходя из событий в мире и обстановки вокруг наших границ», и что мероприятие позволило «обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать базу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск». При этом особо было отмечено, что позиции Беларуси и Китая по многим вопросам совпадают, сотрудничество носит стратегический характер, поэтому ожидается, что такие мероприятия станут регулярными.

В то же время, как и следовало ожидать, «Атакующий сокол» оказался в центре внимания западных «абсолютно независимых» СМИ, которые в первую очередь принялись искать взаимосвязь между учениями и саммитом НАТО (9-11 июля). Общее мнение, похоже, выразила аналитик из Национального университета Донг Хва на Тайване Жужа Анна Ференци: «Китай укрепляет свои позиции в регионе, который является ключевым для его великих амбиций, и выбор даты учения, которая совпадает с саммитом НАТО, призван продемонстрировать вновь усилившийся стратегический союз Китая и Беларуси, презентующих себя как страны регионального значения, скорее всего, не случаен».

Помимо этого, Associated Press обратило внимание, что учения начались после того, как Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества, которую агентство называет «региональной организацией по безопасности во главе с Китаем и Россией». «Вводя Беларусь в ШОС, Пекин активизирует усилия по реализации своей глобальной повестки дня, чтобы представить альтернативу влиянию Запада» – намекнула всё та же Ференци на главенствующую роль Китая в ШОС.

А в Беларуси по этому поводу абсолютно другое мнение. «Участие в ШОС для военного ведомства – это, прежде всего, развитие отношений с государствами-участниками. Помимо традиционных партнеров государств –членов ОДКБ и КНР, у нас появляется хороший шанс развития отношений с Индией, Пакистаном и Ираном», – заявил на прошлой неделе в своём интервью помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко. По его словам, план международного военного сотрудничества в текущем году будет включать 853 мероприятия. Рост их количества обеспечен именно за счёт развития сотрудничества в рамках ШОС. «ШОС также занимается вопросами обеспечения военной безопасности, борьбы с терроризмом. Уже можно спрогнозировать, что мы будем принимать участие в учениях «Мирная миссия», участие в комитете начальников штабов ШОС», – особо отметил генерал Ревенко.

Кстати, в учениях «Мирная миссия» (антитеррористические учения ШОС) белорусские военные уже принимали участие – в 2021 году на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области. Тогда участниками манёвров стали органы военного управления и подразделения российской армии, НОАК, вооруженных сил Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Тем не менее, основным стратегическим союзником для Беларуси остаётся, конечно же, Россия. Утверждённый министерствами обороны России и Беларуси план двустороннего сотрудничества предусматривает более 160 совместных мероприятий в 2025 году.

В завершении хочется указать на ещё один интересный момент. Все совместные мероприятия подготовки белорусских военных и военнослужащих армий стратегических союзников – России и Китая – имеют, помимо остальных учебных вопросов, ещё один. Это оперативная переброска воинских контингентов на территорию приглашающей стороны. Принимая во внимание географическое расстояние между нашими странами – это весьма серьёзный вопрос общего взаимодействия. Учитывая, что обстановка вокруг границ и Беларуси, и России, и Китая далека от спокойной, то вопрос не только серьёзный, но и очень важный.

Владимир Вуячич