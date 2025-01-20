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Военное обозрение

Разведки США и стран Европы не нашли «российского следа» в повреждениях подводных коммуникаций в Балтийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Обвинения России в повреждении подводных коммуникаций в Балтийском море оказались голословными, разведслужбы США и ряда европейских стран не нашли ни одного доказательства постороннего вмешательства, так что никакого «российского следа» там нет. Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, все повреждения оказались естественными.

Россия не имеет отношения к повреждениям подводных коммуникаций в Балтийском море, все обрывы энергетических кабелей вызваны авариями, а не диверсиями. И это не мнение какого-то единственного эксперта, к такому выводу пришли разведслужбы сразу трех государств. Каких — не называется, но речь идет о Финляндии, Эстонии и Швеции, заявлявших ранее о повреждении кабелей, связывающих эти три страны.

Вообще же в «расследовании» всех фактов обрыва кабелей участвуют шесть европейских стран и США, которые считают, что никакого злого умысла в каждом случае повреждения не было. Это скорее случайности, обусловленные неопытностью экипажа судов, чьи якоря могли повредить коммуникации. С этим выводом все согласны, кроме финнов, которые все равно не исключают «руку Москвы».

Расследование все еще открыто, и пока слишком рано делать окончательные выводы о причинах или комбинациях, вызвавших ущерб,

— заявили в Национальном бюро расследований Финляндии.

Напомним, что ранее НАТО начала операцию в Балтийском море, направленную на задержание судов, которые якобы «повреждают» подводные коммуникации. Кроме того, страны региона намерены изменить некоторые положения морского права, которые дадут им возможность досматривать суда в нейтральных водах Балтийского моря.

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