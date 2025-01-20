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Интерфакс-АВН

Мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС - МИД Израиля

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Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе.
Источник изображения: © AP Photo / Fatima Shbair

Иерусалим. 19 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар полагает, что долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС", - приводит в воскресенье слова Саара агентство ЭФЭ с пресс-конференции в МИД Израиля, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям". Он отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

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Израиль
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