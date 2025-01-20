США впервые поставили Польше танки Abrams новейшей версии - глава польского Минобороны

Модернизированный американский танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams, по-видимому, в полной комплектации, в ангаре на полигоне армии США в Юма.

Минск. 19 января. ИНТЕРФАКС - Первые американские танки Abrams последней версии M1A2SEPv3 прибыли в Польшу, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Первые танки версии M1A2SEPv3 Abrams уже находятся в Польше. 28 танков Abrams после перевозки морем пройдут проверку, а затем будут приняты на вооружение Войска Польского", - написал Косиняк-Камыш в своем X-аккаунте.

"В конечном итоге у нас будет 250 таких танков Abrams", - добавил глава Минобороны Польши.

Общая стоимость контракта на закупку Abrams M1A2SEPv3 составляет $4,75 млрд.

На вооружении Войска Польского уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий.