США впервые поставили Польше танки Abrams новейшей версии - глава польского Минобороны

Минск. 19 января. ИНТЕРФАКС - Первые американские танки Abrams последней версии M1A2SEPv3 прибыли в Польшу, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Первые танки версии M1A2SEPv3 Abrams уже находятся в Польше. 28 танков Abrams после перевозки морем пройдут проверку, а затем будут приняты на вооружение Войска Польского", - написал Косиняк-Камыш в своем X-аккаунте.
"В конечном итоге у нас будет 250 таких танков Abrams", - добавил глава Минобороны Польши.
Общая стоимость контракта на закупку Abrams M1A2SEPv3 составляет $4,75 млрд.
На вооружении Войска Польского уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий.