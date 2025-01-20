2С9 «Нона-С» – советская самоходная артиллерийско-минометная установка.

Отечественное авиадесантное самоходное артиллерийское орудие. Может применяться в качестве пушки, гаубицы или миномета. Используется для уничтожения пехоты и бронетехники, подавления огневых точек и командно-наблюдательных пунктов противника. Стоит на вооружении ВДВ, ВМФ и погранвойск России, а также силовых структур еще девяти стран. Было задействовано в рамках трех войн и специальной военной операции на Украине. Производилось до 1989 года.

История создания 2С9 "Нона-С"

Из-за переосмысления в конце 50-х годов XX века военной доктрины, в связи с распространением ядерных вооружений, значительно возросла роль ВДВ. Поэтому срочно потребовалось переоснастить данный род войск. Появились более грузоподъемные самолеты Ан-8 и Ан-12, началось проектирование новой техники для десантников. В рамках НИР "Купол" в 1964 году была поставлена задача создать для ВДВ маневренную машину, способную поражать как наземные, так и воздушные цели после заброски в тыл врага.

Изначально приоритет отдавался разработке 120-мм самоходного миномета 2С8 "Ландыш" и 122-мм гаубицы 2С2 "Фиалка". Однако в 1969 году, после завершения НИР "Купол-2", было решено спроектировать многофункциональную САУ. Работы выполнялись коллективами подольского ЦИИТОЧМАШ и КБ Пермского машиностроительного завода во главе с Авениром Новожиловым и Юрием Калачниковым. Боеприпасы к машине разрабатывались ГНПП "Базальт". Данный проект лично курировал командующий и создатель ВДВ Василий Маргелов.

Интересные факты: аббревиатура расшифровывается как "Новейшее орудие наземной артиллерии". Существует колесная версия "Нона-СВК", созданная на платформе БТР-80. Это САО стало первым в мире, адаптированным как под использование осколочно-фугасных мин, так и разнообразных снарядов. Всего было выпущено 1432 машины. Изначально они были засекречены, несмотря на то что уже принимали участие в боевых действиях. Их впервые показали широкой публике только 9 мая 1985 года, во время парада на Красной площади.

Первый прототип, которому был присвоен индекс 2С9, появился в 1976 году. Через три года сформировали батарею из шести установок, которая тестировалась на Ржевском полигоне. В феврале 1980 года начались войсковые испытания на полигонах под Лугой и в Азербайджане. К марту они завершились, а 1 июля установка была официально принята на вооружение. Серийное производство осуществлялось в Перми с 1981 по 1989 год.

Первая модификация 2С9-1 "Свиристелка" появилась в 1985 году. Десантникам пришлось самостоятельно модернизировать имеющиеся машины до этой версии, а через три года был налажен ее массовый выпуск. Она отличается расширенной номенклатурой боеприпасов и более современным оборудованием. Последней модификацией является версия 2С9-1М, разработанная в 2003 году. В ее рамках были автоматизированы ключевые системы (управление огнем, наведение на цель, навигации и подобные).

Характеристики и преимущества 2С9 "Нона-С"

Базовая версия "Нона-С" разработана на платформе БТР-Д. Длина корпуса составляет 6,02 м, ширина – 2,63 м, а высота – 2,3 м. Вес машины с боекомплектом равен 8 т. Броня изготовлена из сварных алюминиевых листов. Ее толщина в лобовой части составляет 16 мм. Силовая установка располагается в кормовой части машины. Это шестицилиндровый дизельный двигатель 5Д20 мощностью 240 л. с. Он обеспечивает движение со скоростью до 60 км/ч по шоссе, 9 км/ч по воде, а также запас хода до 500 и 90 км соответственно.

Боевое отделение с боекомплектом находится в средней части. Над ним закреплена поворотная сварная башня с рабочими местами наводчика и заряжающего. Она может поворачиваться на 35° в любую сторону. При незначительной доработке механизма (отсоединении шлангов пневматики) угол вращения возрастает до 360°, но поворачивать ее придется вручную. Места механика-водителя и командира машины располагаются в носовой части.

Интересные факты: "Нона-С" способна передвигаться вплавь благодаря встроенным водометным движителям. СУО приспособлено для десантирования с самолетов Ан-12 (два орудия), Ан-22 и Ил-76 (до четырех машин) с высоты от 500 м до 4 км. Для этого используются многокупольные парашютные системы ПБС-925 и парашютно-реактивная ПРСМ-925. С помощью гидропневматической подвески осуществляется изменение показателя дорожного просвета от 100 до 450 мм. Благодаря этому можно улучшать проходимость машины или маскировать ее.

Ведение огня производится с помощью 120-мм нарезного полуавтоматического орудия 2А51 с длиной ствола 24,2 калибра. Углы вертикальной наводки от -4° до +80°. За досылание снарядов отвечает клиновый затвор копирного типа. На внутреннюю часть ствола нанесено 40 нарезов постоянной крутизны. Кроме того, орудие оснащено гидравлическим веретенным тормозом отката и гидропневматическим накатником. Стравливание давления осуществляется с помощью пружинного компенсатора.

Стрельба ведется только при полной остановке машины, но без предварительной подготовки позиции. Прицеливание осуществляется с помощью панорамных приборов 1П8 и 1П30. Ими оборудовано место наводчика. Заряжающий может вести наблюдение благодаря наличию прибора МК-4. Для командира предусмотрены призменные перископы ТНПО-170А. Коммуникации внутри машины ведутся с помощью аппаратуры Р-174. Для связи с командными пунктами и другими боевыми единицами используется УКВ-радиостанция Р-123М (или Р-173).

Номенклатура боеприпасов 2С9 "Нона-С"

2С9 может использовать все обычные 120-мм советские мины. Например, осколочно-фугасные 53-ОФ-843Б, 3ОФ34, 3ОФ36, поражающие цели на площади до 2250 м². Зажигательные 3-3-2, создающие шесть очагов возгорания. Осветительные 53-С-843 и дымовые 3Д5, обеспечивающие десятиметровую завесу протяженностью около 200 м. Их масса составляет около 16 кг, а дальность обстрела до 7,25 км. Начальная скорость перечисленных боеприпасов до 331 м/с.

Предусмотрена возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами 3ОФ49, которые оснащаются контактными (3В35) или радиовзрывателями (АР-5). Дистанция боя такими боеприпасами составляет более 8,8 км, а их начальная скорость – 367 м/с. Кроме того, применяются активно-реактивные снаряды 3ОФ50 и управляемые комплексы "Китолов-2", способные поражать цели на расстоянии до 12 км. Поражение бронированных объектов осуществляется с помощью кумулятивных 3БК19 с дистанции до 1 км.

Максимальная дальность стрельбы (17 км) достигается при применении зарубежных снарядов APCM. Также могут использоваться французские боеприпасы PR-14, PRAB, PRPA, PEPA, PEPA-LP, M44/66, кассетные ACED и осветительные PRECLAIR. Турецкие осколочно-фугасные MKE Mod209, кассетные MKE Mod258, осветительные MKE Mod236, а также дымовые MKE Mod226 и MKE Mod250. В отдельных случаях применяются испанские мины MAT-120.

Распространение в мире и современное использование 2С9 "Нона-С"

На вооружении ВДВ РФ стоят 210 машин различных модификаций. Еще 350 находятся на хранении. 30 СУО числятся в составе береговых войск ВМФ. Несколькими экземплярами располагают погранвойска ФСБ. В Азербайджан было поставлено 18 единиц. Безопасность Белоруссии обеспечивают 48 машин. Кыргызстан использует 12 систем базовой версии. Девять штук находятся в распоряжении Молдавии. Туркменистан использует 17 машин, а Узбекистан – 54 экземпляра.

Интересные факты: об этой самоходке был снят документальный фильм "Нона-С 2С9. Полигон". Она представлена в компьютерных играх Brick rigs и "Противостояние. 3D. Перезагрузка". Российский производитель сборных моделей GE Models выпускает копии "Ноны" в масштабах 1/72, 1/43 и 1/35. Отдельные экземпляры являются частью экспозиций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, Центрального Музея Вооруженных сил в Москве, парка "Патриот" в Кубинке и многих других музеев.

Несколько 2С9 "Нона-С" было переброшено в Сирию. В 2012 году завершились поставки 18 колесных систем в Венесуэлу. 20 экземпляров всё еще используются Украиной. После вывода советских войск из Афганистана 40 2С9 передали местной армии. Казахстан и Вьетнам вывели из эксплуатации свои 25 и 30 машин соответственно. Бывшими операторами системы также являются Индия и Ирак.

Боевое применение 2С9 "Нона-С"

2С9 "Нона-С" впервые вступила в бой в 1982 году, во время войны в Афганистане. Из них формировали самоходно-артиллерийские дивизионы, структурно подразделявшиеся на три батареи, в состав которых входило по шесть машин. Всего в Афганистане оказалось 70 единиц, которые оказывали поддержку штурмовикам и десантникам. Системы продемонстрировали универсальность и превосходство над другими минометами при движении по пересеченной местности. Но отмечались и минусы: небольшой объем боекомплекта и быстрый износ гусениц.

Эти машины были задействованы федеральными войсками во время штурма Грозного в рамках первой чеченской войны. Также сообщалось об успешном отражении с помощью "Ноны-С" нападения боевиков на колонну российской техники в Шатойском районе в 1996 году. В этот же период четыре машины были задействованы в миротворческой операции ООН в Боснии и Герцеговине. Кроме того, эти системы внесли значительный вклад в победу во второй чеченской кампании. Одним из самых ярких эпизодов стало сражение под городом Новогрозненским.

"Нона-С" ограничено применялась в ходе операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Однако эти системы стали активнее задействовать после начала специальной военной операции на Украине. В частности, Минобороны РФ демонстрировало кадры успешного применения данных систем во время штурма Артемовска (Бахмута). В связке с данными СУО всегда работают расчеты БПЛА. Они обеспечивают наведение, корректировку огня и объективный контроль поражения цели.

Так, с помощью 2С9 был уничтожен опорный пункт ВСУ в районе Клещеевки. В апреле 2023 года была продемонстрирована запись ударов десантников по позициям противника на Донецком направлении. Через год морпехи-черноморцы отчитались об уничтожении наблюдательного пункта украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Также сообщалось о ликвидации нескольких украинских "Нона-С" российской авиацией и БПЛА. Несмотря на все преимущества, данная машина очень уязвима к подрывам на минах.

Вывод

2С9 "Нона-С" всё еще остается не имеющей аналогов в мире системой. Это универсальное орудие, способное использовать не только советские и российские, но и натовские боеприпасы. Она очень мобильна, может вести огонь по крутой траектории и эффективно бороться с бронированными машинами. Ее конструкция легла в основу целой серии систем: "Вена", "Флокс", "Лотос", "Дрок", "Мальва". Прямым аналогом "Ноны" является китайская PLL05. Несмотря на 43-летний срок эксплуатации, она сохраняет актуальность и в наши дни.