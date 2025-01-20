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Военное обозрение

«Только при определенных условиях»: немецкий кабмин принял решение, разрешающее военным сбивать неопознанные БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Проблемой неопознанных беспилотных летательных аппаратов, которые периодически замечают возле военных объектов Германии, теперь заинтересовалось правительство ФРГ. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. В публикации отмечается, что немецкий кабмин принял решение, которое позволяет сбивать неопознанные БПЛА, но только в строго определенных ситуациях.

В прошлом году неопознанные дроны несколько раз пролетали над немецкими химическими заводами и военными базами. Где они стартуют, неясно. Также неясно, кто ими управляет и какова цель облетов. За этим могут стоять шпионы

– отмечается в публикации.

Издание добавляет, что в списке объектов, над которыми были замечены неопознанные БПЛА, значатся химический завод BASF в Людвигсхафене и химический парк в Брунсбюттеле, рядом с которым находится важный терминал по импорту сжиженного природного газа. Кроме того, беспилотники пролетали над американской авиабазой Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, над казармами Бундесвера а также над объектами, принадлежащими оружейной компании Rheinmetall.

Автор публикации подчеркивает, что попытки правоохранительных органов установить операторов этих БПЛА успехом не увенчались, а сбивать их просто так не позволяет действующее в стране законодательство.

Именно поэтому правительство Германии теперь хочет изменить закон об авиационной безопасности. Кабинет министров принял решение, которое позволит сбивать неопознанные дроны, но только при определенных условиях

– подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F125
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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