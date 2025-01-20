США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб - NNSA

Вашингтон. 18 января. ИНТЕРФАКС - США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила она, выступая на конференции в институте Хадсона.

По данным NNSA, министерство обороны США в декабре получило финальную партию этих ядерных авиабомб.

Общее количество этих авиабомб с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По состоянию на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб были размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.