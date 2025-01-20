Военные учения НАТО-Грузия планируется провести в 2025г - грузинское Минобороны

Тбилиси. 18 января. ИНТЕРФАКС - Грузинское Минобороны сообщило, что в Грузии на этой неделе находился с визитом новый командующий Центром подготовки объединенных сил НАТО (JTEC) генерал-майор Богдан Ритцерски, обсуждались учения "НАТО-Грузия 2025".

"Во время визита в Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (вблизи Тбилиси - ИФ) обсуждались учения "НАТО-Грузия 2025", запланированные в Грузии в этом году. Было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между учебными центрами (JTEC) НАТО и Грузии", - говорится в опубликованном в субботу сообщении грузинского военного ведомства.