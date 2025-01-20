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ТАСС

НПЦ "Ушкуйник": опыт СССР лежит в основе успеха Новгородчины в развитии БАС

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Алексей Чадаев
Алексей Чадаев.
Источник изображения: dpru.obs.ru

В регионе сохранилось большое количество компетенций в радиоэлектронике, пояснил гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Опыт и наработки предприятий радиоэлектронной промышленности, работавших в Новгородской области в годы СССР, лежат в основе успешного развития беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе. Об этом заявил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"До начала спецоперации в Новгородской области не было как таковых компетенций именно в сфере беспилотной авиации. Но регион сохранил достаточно большое количество компетенций в радиоэлектронике. В советское время в Новгородской области находился целый кластер предприятий радиоэлектронной промышленности. И это позволило после начала СВО при создании новой отрасли опереться на вот этот задел, наработки и кадры - все то, что чудом сохранилось в области с советских времен. И до сих пор специалисты НПЦ "Ушкуйник" много занимаются инженерной археологией, образно говоря, мы вытаскиваем дедов с дач", - сказал Чадаев.

Глава НПЦ также отметил важность проведения всероссийского слета операторов боевых дронов "Дронница", который с 2022 года принимает Новгородская область. "Все то, что мы сейчас имеем, это отложенный итог именно "Дронницы", - подчеркнул Чадаев.

Ранее губернатор региона Андрей Никитин заявил, что Новгородская область с гордостью и "чувством единения поколений" отмечает в 2025 году 80-летие Великой Победы. По его словам, новый дрон "Князь Вандал Новгородский", созданный в НПЦ "Ушкуйник", уничтожил в ходе СВО технику НАТО на сумму свыше $300 млн.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" был апробирован в августе 2024 года во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и оснащен тепловизором, что позволяет ему выполнять различные задачи не только днем, но и ночью. Новгородский НПЦ "Ушкуйник" специализируется на обеспечении передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты. 

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