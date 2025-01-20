Война окончена: Израиль пожинает плоды "абсолютной победы"? - Мнения ТАСС

Константин Мачульский — об итогах конфликта на Ближнем Востоке

После 15 месяцев жестокого и беспощадного геноцида, унесшего жизни около 50 тыс. палестинцев, в секторе Газа наконец достигнуто перемирие. Соглашение о прекращении огня знаменует собой победу палестинского сопротивления, достигнутую ценой невероятных человеческих жертв, и демонстрирует политический проигрыш премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если рассматривать ключевые компоненты этого соглашения в сравнении с поставленными Израилем целями — освобождением заложников, переселением жителей Газы, изгнанием лидеров сопротивления и насильственным удержанием заключенных.

Если Нетаньяху не предпримет сейчас неожиданных шагов, что лично мне кажется маловероятным по целому ряду причин, большинство из которых связано с требованиями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, всем участникам переговоров в Дохе, Каире, Стамбуле и Вашингтоне ясно, что соглашение о прекращении геноцида в Газе окончательно согласовано и уже выполняется.

К чему пришли

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что объявление о задержке 14 января было связано с последней попыткой Израиля манипулировать картами вывода войск. Израиль стремился включить в них термин "вывод войск из населенных пунктов", что подразумевало сохранение своих сил на "открытых территориях" вблизи гражданских зон. Эти усилия были сведены на нет "решительным давлением со стороны США", утверждают источники, близкие к переговорам.

15 января возникла новая задержка из-за разногласий по поводу того, кто объявит о соглашении: катарцы, американцы, египтяне или участники совместной конференции. "Все хотят заявить о своих достижениях, но чаша весов склоняется в пользу катарцев", — объяснил один из источников. В итоге Катар объявил о прекращении огня из-за своего ключевого положения в качестве посредника в сделке. Через несколько часов президент США Джо Байден также объявил о прекращении огня. За два месяца до этого Катар временно отказался от посредничества, чтобы получить мандат от избранной администрации США. Вашингтон, признав "выдающиеся отношения" Катара с ХАМАС, отодвинул Каир на второй план и возобновил переговоры в Дохе.

16 января, через день после объявления, Нетаньяху попытался отложить утверждение соглашения о прекращении огня, обвинив ХАМАС в "отступлении". Однако представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что группировка по-прежнему "привержена" соглашению, объявленному в среду. Израильские СМИ связали задержку с угрозами министра финансов Бецалеля Смотрича покинуть правительство в знак протеста. Наконец, в четверг вечером канцелярия Нетаньяху подтвердила подписание в Дохе сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, ХАМАС, США и Катаром. Согласно ее заявлению, для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства. Голосование запланировано на 18 января. Отмечается, что из-за переноса голосования освобождение первых трех заложников в рамках сделки будет перенесено на понедельник, 20 января.

Прекращение огня вступит в силу в воскресенье, 19 января, всего за день до инаугурации Дональда Трампа. ХАМАС и Израиль договорились о поэтапном подходе к выполнению мирного соглашения, учитывающем как краткосрочные, так и долгосрочные цели.

Соглашение включает освобождение 1 тыс. палестинских заключенных, в том числе 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, женщин и несовершеннолетних в возрасте до 19 лет. Израиль также согласился вывести войска из ключевых районов сектора Газа, в частности из коридоров Нецарим и Филадельфия, что облегчит возвращение перемещенных жителей Газы на север без предварительных условий. Важным элементом соглашения было освобождение ХАМАС 33 или 34 израильских заключенных, все еще удерживаемых в Газе, из 98 человек, что составляет треть от общего числа оставшихся в плену. Примечательно, что это было сделано без предварительного информирования Израиля о том, живы или мертвы заложники. Впервые Израиль публично обнародовал число заключенных из Газы: 3 436 человек, из которых 529 оказались за решеткой, не получив никакой юридической помощи. Среди них есть боевики, но большинство — гражданские лица.

Вывод войск соответствует границам, существовавшим до 7 октября 2023 года, и предотвращает попытки Израиля создать "буферные зоны" и добиться территориального захвата — значительная победа палестинского сопротивления. ХАМАС также добился обязательств по восстановлению разрушенной инфраструктуры, включая ремонт больниц, создание полевых медицинских бригад и предоставление неограниченной гуманитарной помощи. Соглашение включает в себя возобновление работы разрушенного перехода Рафах на границе с Египтом, хотя египетские источники сообщают, что КПП, скорее всего, откроется только в марте. На египетской стороне уже ведутся работы по его восстановлению.

Катар выделит 600 грузовиков для доставки гуманитарной помощи, 200 тыс. палаток и 60 тыс. автофургонов. Кроме того, Израиль должен ограничить полеты над Газой до восьми-десяти часов в день, чтобы облегчить палестинцам поисково-спасательные операции.

В течение шестинедельного периода реализации плана ХАМАС будет постепенно освобождать израильских заключенных — по 3–4 человека в неделю, в среднем 19 человек за первые пять недель, и 14 — в конце первого этапа. При этом сохранит 65 человек, видимо, в качестве рычага давления для последующих этапов. Детали этих этапов будут обсуждаться позже при условии, что американцы выполнят свои гарантии по предотвращению возобновления войны.

Первый этап вывода войск, позволяющий перемещенным палестинцам вернуться на север, от улицы Аль-Рашид аль-Бахари, начинается на седьмой день прекращения огня. К 22-му дню Израиль полностью выведет войска, восстановив свободу передвижения для всех палестинцев.

Итоги для сторон

За 15 месяцев тотальной войны Нетаньяху столкнулся с многочисленными внутренними и внешними препятствиями на пути к достижению этого соглашения. По сути, израильская версия "абсолютной победы" развалилась. Широко разрекламированные обещанные достижения, такие как сохранение стратегических коридоров Нецарим и Филадельфия, были сведены на нет, и Нетаньяху и его правящая коалиция столкнулись с кризисом в сфере общественных отношений. Освобождение палестинских заключенных и отказ от территориальных притязаний вызывают в памяти у наблюдателей обмен 2011 года, когда 1 027 палестинцев были освобождены за освобождение солдата Гилада Шалита — болезненное напоминание для израильтян.

Реакция израильских СМИ отражает эту горечь. "Давление, которое Трамп оказывает прямо сейчас, не такое, какого Израиль от него ожидал", — сетует политический комментатор Джейкоб Бардуго на 14-м канале. Журналист канала Ариэль Сигал, близкий к Нетаньяху, отметил: "Возможно, мы (Израиль — прим. авт.) первыми заплатим за избрание Трампа". Сигал, союзник министра безопасности Итамара Бен-Гвира, признает, что "Трамп усилил давление на ХАМАС до такой степени, что Израиль сломался".

В качестве компенсации, по сообщениям, существует "американский компенсационный пакет", предлагающий Нетаньяху политическое прикрытие в связи с этим внутренним поражением. Он включает в себя отмену санкций в отношении поселенцев-экстремистов, защиту израильских лидеров от международных судебных исков и разрешение на расширение крупных поселений на Западном берегу реки Иордан. Однако по сравнению с далекоидущими первоначальными амбициями, такими как аннексия Западного берега или нападение на Иран, эти уступки кажутся не такими значительными.

Погибший лидер ХАМАС Яхья Синвар, который возглавил операцию сопротивления "Наводнение Аль-Аксы", становится ключевой фигурой в контексте обмена заключенными. Согласно источникам ХАМАС, сопротивление заключило перемирие на жестких условиях Синвара, и он достиг своих целей даже после смерти. Это еще больше прославит его в глазах палестинцев как человека, чья борьба до победного конца была запечатлена на эмоциональных кадрах во время его прямого противостояния с солдатами ЦАХАЛ.

Сегодня Израиль стоит перед перспективой освобождения сотен заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и с горечью размышляет о том, что среди них могут оказаться будущие "синвары". Для Израиля заключенные, приговоренные к пожизненному сроку, считаются "осквернителями крови", что означает, что они представляют угрозу и являются влиятельными палестинскими фигурами.

Несмотря на беспрецедентные страдания — около 200 тыс. погибших и раненых, массовые перемещения населения и почти полное разрушение Газы, палестинцы находят утешение в том, что остановили войну и добились ключевых уступок. Жители Газы пережили ужасы, которые они сравнивают со "сценами конца света". Среди жертв — 17 тыс. сирот и бесчисленное количество семей, сведения о которых уничтожены.

Стойкость сопротивления и умелая дипломатия Катара привели к заключению соглашения, которое, хотя и является несовершенным, на мой взгляд, предотвращает дальнейшее кровопролитие и ограничивает амбиции Израиля по долгосрочной оккупации. Однако прекращение огня все же остается ненадежным и зависит только от американских гарантий и взаимного соблюдения условий. Для жителей Газы, пострадавших от войны, но не сломленных, соглашение символизирует не просто выживание, но и шаг к восстановлению их достоинства в условиях продолжающейся борьбы.

Такой исход был бы невозможен без непоколебимой решимости палестинского сопротивления в Газе. Их активизировавшиеся операции, особенно на линии фронта возле Бейт-Хануна, в результате которых израильские войска понесли большие потери, сыграли свою роль в дополнение к региональным фронтам, открытым союзниками ХАМАС по "Оси сопротивления". Радость палестинцев не знает границ. Они празднуют то, что считают своей победой, не только на улицах Газы, но и в диаспорах за рубежом, и на Западном берегу реки Иордан, и даже в разбросанных по всему арабскому Востоку лагерях беженцев в самодельных палатках, которые они теперь называют домом.