Соглашение подписано: что даст России и Ирану стратегическое партнерство - Мнения ТАСС

Сергей Балмасов — о взаимодействии двух стран и влиянии на это США и их сателлитов

В условиях усиления западного давления Россия и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно иранскому послу в Москве Казему Джалали, документ охватывает "все сферы двустороннего сотрудничества". Вопрос — смогут ли они полноценно воспользоваться этим союзом с учетом сгущающихся над Тегераном туч.

Международный контекст "сделки"

Согласно дипломатическим источникам Исламской Республики, необходимость подписания сторонами "союза" обусловлена их намерением противостоять общим западным вызовам. Особую роль здесь играет влияние США в Каспийском регионе и политическая нестабильность в Западной Азии. Кроме того, дальнейшее двустороннее сближение требуется ввиду ужесточения против Ирана и России западных санкций. Соглашение будет способствовать взаимодействию в условиях рестрикций и поддержке друг друга на международных форумах, недопущения враждебных действий третьих стран.

Стратегическое партнерство Москвы и Тегерана гарантируют незаключение ими с Западом сепаратных сделок, ущемляющих интересы одной из сторон. В частности, Россия явно сигнализирует, что она не допустит восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН из-за развития ядерной программы Тегерана. Напомню, США и европейские страны обвиняют Иран в нарушении соглашения 2015 года из-за обогащения им урана до уровня 60%. Это, мол, позволяет ему начать производство ядерных боеголовок.

На мой взгляд, особенно красноречивым выглядит подписание соглашения за три дня до вступления в президентскую должность в США Дональда Трампа. Он очевидно настроен резко антиирански и даже рассматривает возможность нанесения ударов по Исламской Республике, чтобы "не допустить создания ей ядерного оружия". Думаю, подписанием соглашения с Тегераном перед ожидающимися американо-российскими переговорами по Украине Москва дополнительно гарантирует, что не принесет "в жертву" иранские интересы.

Выгодным для Ирана представляется и наличие в договоре пункта о территориальной целостности ввиду оспаривания Объединенными Арабскими Эмиратами принадлежности Тегерану трех островов в Персидском заливе.

Заключение соглашение о стратегическом партнерстве станет не самым приятным моментом и для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Так, в результате недавних успехов Анкары в Сирии и ее близкого союзника Баку в последних конфликтах с Ереваном Турция заметно усилилась. Это создало определенные угрозы интересам Ирана и России на Кавказе и в ближневосточном регионе. Соглашение же позволяет рассчитывать на восстановление баланса сил и недопущение расширения Турции от Черного до Каспийского морей.

Оборонное сотрудничество

Один из важнейших аспектов двусторонних отношений — взаимовыгодное оборонное сотрудничество. Для Ирана это особенно актуально ввиду усиления антииранских действий Израиля и США. К усилению антииранских действий Тель-Авив толкают достигнутые им успехи в борьбе против союзников Тегерана — группировки ХАМАС и "Хезболлах" сильно ослаблены, а сирийский режим Башара Асада рухнул. И потому Иран хочет получить современное российское оружие, включая системы ПВО и истребители Су-35, для отражения новых возможных атак. Ведь, как показали израильские атаки 26 октября 2024 года, Тегеран не готов дать полноценный отпор. Раньше Иран не мог усилить свою воздушную защиту прежде всего из-за санкций — сейчас же ряд аналитиков считает, что эти возможности стали более доступными в связи с заключением соглашения.

Документ о стратегическом партнерстве, конечно, выгоден и для Москвы. Есть некоторые данные, что Тегеран в 2024 году стал третьим по величине импортером российского оружия после Индии и Китая.

При этом важно отметить, что еще до подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве глава МИД республики Аббас Арагчи акцентировал внимание, что соглашение не предусматривает формирования военного союза.

Тем временем коллективный Запад явно ищет разного рода аспекты, которые могли бы поставить под сомнение прозрачность взаимодействия Ирана и России. Так, звучали обвинения в адрес Тегерана по предоставлению Москве ударных беспилотников, используемых для нанесения ударов по украинской инфраструктуре. Россия же это отрицала — например, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал эти обвинения "безосновательными". В сентябре 2024 года западные информагентства утверждали о направлении в РФ современных иранских баллистических ракет малой дальности Fath 360 (иранский аналог американского "Хаймарс") и комплексов противоракетной обороны Arman. А в октябре американские источники вовсе обвинили Россию в предоставлении разведданных иранским союзникам — йеменским хуситам, "для атак на мировое судоходство".

В свою очередь, российско-иранская сторона не раз рассказывала о сделках. Например, в 2023 году замминистра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение Исламской Республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Думаю, в условиях обострения отношений Тегерана и Москвы с Западом ирано-российское военное сотрудничество, как можно ожидать, будет усиливаться, чему способствует заключение ими стратегического партнерства.

Экономика и энергетика

Особое место в документе уделяется экономике, и в частности энергетической направленности. Так, Тегеран рассчитывает, что поставки газа из РФ позволят обеспечить его энергобезопасность и превратят Исламскую Республику в газовый хаб.

За этими надеждами кроются очень серьезные проблемы, которые иранское руководство планирует решить в том числе за счет Москвы. Так, несмотря на наличие у Тегерана вторых по величине газовых запасов в мире, ему не хватает собственных объемов добываемого голубого топлива.

Кроме того, стороны намерены реализовать крайне важный проект — создание транспортного коридора "Север — Юг". Благодаря ему Иран рассчитывает укрепить свою значимость в качестве одного из основных транзитеров товаров и услуг между странами ЕАЭС и Южной Азии. А РФ таким образом получит гарантированный доступ к международным рынкам, что особенно важно в условиях западных санкций.

Перспектива создания транспортного коридора "Север — Юг", конечно, вызывает озабоченность у США и их сателлитов. На Западе опасаются общей переориентации движения товаров по таким альтернативным каналам.

Перспективы реализации соглашения

В целом же, исходя из уже имеющихся параметров российско-иранского партнерства, подписание соглашения узаконивает ранее достигнутый странами уровень сотрудничества и упрощает его дальнейшую реализацию. Полнота реализации всех планов в текущих условиях, конечно, неочевидна.

Недоброжелатели Исламской Республики, очевидно, намерены бороться против нее с учетом сирийского опыта. Думаю, даже в случае удачного с точки зрения Запада разрешения иранского ядерного кризиса они намерены "свалить" правящий в Тегеране режим. Речь не именно о сугубо военных средствах.

В последние месяцы и без того находящаяся в сложной ситуации (в частности, из-за западных санкций) иранская экономика испытывает новые тяжелые времена. Так, заметно усилилась инфляция, за последние пять месяцев резко и почти на треть упал курс иранской национальной валюты. Это, само собой, способствует (казалось бы, уже хроническому) снижению покупательной способности и ухудшению уровня жизни миллионов простых иранцев. К этому следует добавить растущий дефицит электроэнергии и газа, из-за чего все чаще происходят перебои с поставками энергоресурсов в жилые дома и на предприятия. Последствия этого — регулярные остановки, что отражается на экономических показателях государства и опять же на жизненном уровне иранцев.

Результат — усиление недовольства населения властями с перспективой заметного роста протестных настроений. Здесь также играют роль и недовольства необходимостью соблюдения в общественных местах консервативного дресс-кода. Все это вкупе дает иранским недругам козыри для раскачивания внутрииранской ситуации, чем, очевидно, противники Тегерана намерены в ближайшее время заняться всерьез.

Борьба против иранского режима видится в США одним из важнейших фронтов и в разворачивающейся борьбе против Китая. КНР, в условиях антииранских санкций, получает дешевую иранскую нефть и другие ресурсы. Этот поток США и их союзники намерены прервать, а также разрушить якобы образовавшуюся антизападную ось Россия — Иран — Китай — КНДР.