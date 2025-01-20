Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

Маск: Причиной взрыва Starship стала утечка топлива или кислорода

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX 16 января осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках седьмого испытательного запуска. Через некоторое время представители компании заявили о потере части многоразовой сверхтяжелой ракеты — связь со второй ступенью Starship была утеряна примерно через 8,5 минуты полета.

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Так, SpaceX потеряла верхнюю часть Starship, в то время как нижнюю удалось вернуть на Землю. Это смогли сделать благодаря захвату данной части специальными механическими устройствами на космодроме.

Испытательный пуск корабля должен был быть первой попыткой Starship доставить груз в космос, что стало бы важной вехой в подготовке судна к практическому использованию

Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Источник: Maxar Technologies / Reuters

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По словам Маска, во время седьмого тестового запуска ракеты произошел «быстрый внеплановый демонтаж».

У нас была утечка кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя Илон Маск основатель SpaceX

Предприниматель добавил, что инженеры проводят двойные проверки на предмет утечек, а также добавят систему пожаротушения и, вероятно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Следующий запуск Starship из-за инцидента отменять пока не планируют. При этом планам Маска может помешать Федеральное управление гражданской авиации США, которое, возможно, захочет детального исследования обстоятельств инцидента, из-за чего со следующим запуском Starship придется повременить.

Падение обломков Starship. Источник: Marcus Haworth / Reuters

Похожее на яркий метеоритный дождь падение обломков корабля попало на видео

Очевидцы поделились в соцсетях роликами, на которых видно, как остатки космического корабля падают в небе. Из-за своеобразного дождя из обломков под угрозой оказались пассажиры и экипажи самолетов — оказавшимся над Карибским морем пилотам буквально пришлось уворачиваться от них. Под угрозой оказались как минимум шесть бортов, выполнявших полеты в указанном месте, которым пришлось перестроить маршруты.

Ракета Starship длиной почти 122 метра была запущена с космодрома в Бока-Чика на юге Техаса. Через несколько минут верхняя ступень корабля успешно отделилась от ускорителя, который приземлился на стартовую площадку. Детище Маска должно было совершить контролируемое приводнение в Индийском океане спустя примерно час после запуска, однако взорвалось в воздухе. Миссия состоялась через несколько часов после первого полета ракеты New Glenn компании американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin. Она впервые запустила ракету на орбиту, однако не смогла приземлить на морскую платформу Jacklyn в Атлантике разгонный блок.