В Гренландии заявили, что базы США останутся на острове даже в случае объявления о независимости

ЦАМТО, 17 января. Американские базы в Гренландии останутся даже в случае обретения островом независимости, с этим согласны все политические партии Гренландии.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака", возглавлявший МИД острова в 2021 году, Пеле Броберг.

"Все политические партии заявили, что у них есть планы по обретению независимости. Но мы все согласились с тем, что независимо от того, получим ли мы независимость или сделаем что-то еще, это будет сделано в любом случае с соглашением об обороне с США", – ответил он на вопрос, будут ли закрыты базы США на острове в случае обретения Гренландией независимости.

У США есть несколько военных баз на острове. Однако П.Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время находится там.