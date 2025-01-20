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ЦАМТО

В Гренландии заявили, что базы США останутся на острове даже в случае объявления о независимости

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Американская военная база Туле в Гренландии
Американская военная база Туле в Гренландии.
Источник изображения: © AFP 2022 / THOMAS LEKFELDT

ЦАМТО, 17 января. Американские базы в Гренландии останутся даже в случае обретения островом независимости, с этим согласны все политические партии Гренландии.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака", возглавлявший МИД острова в 2021 году, Пеле Броберг.

"Все политические партии заявили, что у них есть планы по обретению независимости. Но мы все согласились с тем, что независимо от того, получим ли мы независимость или сделаем что-то еще, это будет сделано в любом случае с соглашением об обороне с США", – ответил он на вопрос, будут ли закрыты базы США на острове в случае обретения Гренландией независимости.

У США есть несколько военных баз на острове. Однако П.Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время находится там.

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США
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