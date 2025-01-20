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У Соединенных Штатов возникли проблемы с атомными электростанциями после того, как Россия приняла решение ограничить поставки обогащенного урана. Об этом заявил заместитель Салливана по вопросам международной экономики Далип Сингх.

В Белом доме пожаловались на введенные Россией ограничения на поставки обогащенного урана. Все дело в том, что США не хватает имеющихся объемов и возникают опасности остановки АЭС. Причем такая ситуация не только у США, но и у их союзников, судя по заявлению представителя администрации Байдена.

Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников,

- заявил Сингх.

Стоит отметить, что в этой ситуации США сами виноваты, поскольку решение о временном запрете на импорт урана из России было принято Конгрессом США и подписано Байденом еще в мае прошлого года. Вашингтон хотел наказать этим Россию, лишив доходов от продажи урана, но наказал себя сам. В Белом доме думали, что введенный до 2040 года запрет можно будет иногда обходить и делать разовые закупки урана у России, но Москва ввела собственные ограничения.

По данным западных медиа, Россия поставляла США порядка 20% обогащенного урана, являясь основным поставщиком топлива для американских атомных станций. Соединенные Штаты уже довольно продолжительное время не добывают, не перерабатывают и не обогащают уран.