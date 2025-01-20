Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными

Источник изображения: topwar.ru

Компания Blue Origin отправила в первый полет свою новую ракету весьма внушительных размеров. В рамках этого запуска состоялся вывод на орбиту прототипа спутника.

Ракета, разрабатывавшаяся годами при значительном финансировании со стороны Джеффа Безоса, несет экспериментальную платформу, предназначенную для размещения спутников и их последующего вывода на надлежащие орбиты.

Названная в честь первого американца, вышедшего на орбиту Земли, ракета New Glenn стартовала из Флориды, взлетев с той же площадки, с которой полвека назад запускались космические аппараты NASA Mariner и Pioneer. Событие, сопровождаемое прямой трансляцией некоторых американских СМИ, зафиксировалось 16 января.

Безос лично принял участие в процессе запуска из Центра управления полетами, а сотрудники Blue Origin разразились овациями, когда корабль успешно вышел на орбиту. Успешный запуск вызвал похвалу в том числе и со стороны Илона Маска из SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя не приземлилась на баржу в Атлантике, но представители компании подчеркнули, что была достигнута более важная цель.

Источник изображения: topwar.ru

Было бы «немного безумно» даже пытаться посадить ракету-носитель с первой попытки.

- Сказал Джефф Безос перед полётом.

В интервью перед журналистами Безос отказался раскрыть объём своих личных инвестиций в данный проект. Он сказал, что не видит Blue Origin в конкуренции с SpaceX Маска, давно доминирующей в области запуска ракет.

Тем временем корабль SpaceX Starship взорвался во время тестового полёта. Его горящие обломки осветили небо над Карибским морем. Официальный представитель компании К.Тайс:

Это была новая версия Starship. На данный момент мы можем подтвердить, что мы потеряли корабль.

Изначально ступень ракеты должна была совершить приводнение на специальную площадку в акватории Индийского океана.

Илон Маск:

У нас, вероятно, была утечка кислорода или топлива в полости над системой пожаротушения двигателя космического корабля.

После неудачи SpaceX Starship программа полётов к Марсу, как сообщают СМИ США, будет скорректирована.