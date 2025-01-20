Пхеньян считает Вашингтон главным виновником нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова - МИД КНДР

Пекин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Проводимые США и их союзниками учения вокруг Корейского полуострова в Пхеньяне расценивают как военную провокацию и намерены пользоваться своим правом на самооборону, сообщили в МИД КНДР.

"США (...) начали новый год военной провокацией с участием своих сателлитов. (...) Именно США являются главным виновником создания нестабильной ситуации в регионе", - цитирует заявление начальника отдела по внешней политике МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне отмечают, что на Корейском полуострове на этом фоне растут "риски вооруженного столкновения".

"МИД КНДР выражает серьезную озабоченность провокацией США и их сателлитов-союзников (...) и еще раз четко заявляет, что будут приняты более интенсивные меры по пользованию нашим правом на самооборону в целях защиты суверенных прав и интересов безопасности государства", - подчеркивается в тексте.

Как сообщалось, Южная Корея, США и Япония в среду провели первые в этом году совместные учения ВВС, в которых также принимал участие и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В.

В Минобороны Южной Кореи уточнили, что с южнокорейской стороны в них участвовали истребители F-15, а с японской - истребители F-2.