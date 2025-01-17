2С1 «Гвоздика» – советская самоходная гаубица.

Советская самоходная гаубица на гусеничном ходу. Предназначена для расчистки минных полей и проволочных заграждений, подавления укрепленных огневых точек, уничтожения пехоты, бронированной техники и артиллерии противника. Способна эффективно действовать в заснеженной и заболоченной местности. Стоит на вооружении ВС РФ и армий еще 35 стран. Использовалась в рамках 15 крупных конфликтов. Производилась до 1991 года. Модифицируется до сих пор.

История создания 2С1 "Гвоздика"

В середине 60-х годов XX века руководство СССР выявило отставание отечественной самоходной артиллерии от техники потенциального противника (НАТО). Поэтому в 1967 году ВНИИ-100 было поручено начать работы по проектированию современной гаубицы. Аванпроекты создавались на платформах "Объекта 124", БМП-1 и МТ-ЛБ, но впоследствии от первых двух вариантов пришлось отказаться, а "мотолыгу" существенно переработать. Инженеры стремились сделать эту машину более мобильной и быстроходной, чем все существующие образцы.

В итоге разработкой ходовой части занялся Харьковский тракторный завод (ХТЗ), а вооружения – Свердловское ОКБ-9. Проект возглавили Александр Белоусов, Федор Петров и Владимир Голубев. В 1969 году было выпущено четыре прототипа для проведения госиспытаний. По их результатам удалось выявить один серьезный недостаток конструкции – скапливание значительного количества пороховых газов в боевом отделении. Дефект был устранен к 1970 году, машине присвоили наименование 2С1 "Гвоздика" и приняли ее на вооружение.

Интересные факты: САУ была прозвана "Гвоздикой" в соответствии с принятой в армии традицией давать артиллерийским системам названия цветов. Эта установка использовалась армиями всех стран Варшавского договора (ОВД). Она была впервые представлена широкой публике на военном параде 1974 года в Польше. Небольшая масса и габариты машины позволяют транспортировать ее самолетами Ил-74, Ан-12, Ан-124 и десантными кораблями.

Однако доработка артиллерийской части продолжилась. Только через два года на ХТЗ было развернуто серийное производство САУ. Машины поступали в артдивизионы танковых и мотострелковых полков (по 18 штук), а также в подразделения морской пехоты ВМФ. Локальным выпуском и модернизацией этих САУ занимались предприятия Польши и Болгарии. Производство было прекращено в 1991 году, к этому моменту удалось выпустить более 10 тысяч установок.

Характеристики и преимущества 2С1 "Гвоздика"

Данная система сконструирована по классической башенной схеме. В ее носовой части располагается место механика-водителя и силовая установка, а в центральной и кормовой – боевое отделение. Длина машины составляет 7,26 м, ширина – 2,85 м, а высота – 2,725 м. Показатель дорожного просвета равен 400 мм. Корпус герметичен и сварен из стальных плит толщиной 15 мм. Лоб башни прикрывают 20-мм плиты. Они способны защитить членов экипажа от попадания 7,62-мм пуль и осколков снарядов.

Башня находится над боевым отделением и поворачивается вокруг своей оси на 360° с помощью электропривода (в экстренных случаях – вручную). В ней располагается 122-мм нарезное орудие 2А31, а также места наводчика, заряжающего и командира машины. Длина ствола гаубицы составляет 35 калибров. Он состоит из трубы с 36 нарезами, казенника, муфты, эжектора и дульного тормоза с двумя камерами. Углы возвышения – от -3° до +70°. Используется полуавтоматический клиновой затворный механизм.

При стрельбе прямой наводкой и с закрытых позиций обеспечивается скорострельность около 4-5 выстрелов в минуту. В случае необходимости изменения углов возвышения и использования выстрелов из боеукладки этот показатель снижается до 1,5-2 выстр/мин. Коммуникация членов экипажа обеспечивается переговорным устройством Р-124. Связь с другими машинами и командными пунктами на расстоянии до 28 км поддерживается с помощью ультракоротковолновой радиостанции Р-123М.

Интересные факты: "Гвоздика" является первой в мире серийной плавающей гусеничной САУ. Она может двигаться по воде со скоростью до 4,5 км/ч благодаря перематыванию гусениц. Но только если скорость течения не превышает 0,6 м/с, высота волн не выше 150 мм, а в состав боекомплекта входит не более 30 снарядов. Машина способна переплыть водоем шириной 300 м. Кроме того, она может преодолевать 35-градусный подъем, стенку высотой 0,7 м и трехметровый ров.

Командир машины способен вести наблюдение и осуществлять наведение на цель в дневное и ночное время благодаря наличию оборудования ТКН-3Б и ОУ-3ГА2, а также двух перископов ТНПО-170А. Место заряжающего оснащено прибором наблюдения МК-4. Наводчик пользуется прицелами 1ОП40 и ОП5-37. Механик-водитель может управлять машиной в темное время суток с помощью прибора ночного видения ТВН-2Б. Днем он пользуется обогреваемыми смотровыми стеклами или аппаратом ТНПО-170А.

Ходовая часть выстроена на платформе транспортера-тягача МТ-ЛБ. Она имеет резинометаллические гусеницы и опорные катки с индивидуальной торсионной подвеской. Первое и седьмое колеса также оснащены гидравлическими амортизаторами. Машина с боекомплектом весит 15,7 т. Показатель удельного давления на грунт – 0,492 кг/см2. Предусмотрена возможность регулировки натяжения гусениц изнутри. По бортам распределены топливные баки общей емкостью 550 л, которые соединены друг с другом.

Машину приводит в движение восьмицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель ЯМЗ-238H мощностью 300 л. с. при 2100 об/мин. Он позволяет развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 26-32 км/ч по пересеченной местности. Его эксплуатационный ресурс составляет около 800 000 км. Запас хода САУ – 500 км. Используется механическая двухпоточная трансмиссия с семью передачами. Скорость при движении задним ходом – около 6 км/ч.

Номенклатура боеприпасов 2С1 "Гвоздика"

2С1 "Гвоздика" адаптирована к использованию разнообразных боеприпасов. Речь идет об осколочно-фугасных снарядах 3ОФ56, 3ОФ56-1, 3ОФ24(Ж), 3ОФ7/3ОФ8, 53-ОФ-462(Ж), выпускавшихся в СССР. Могут применяться их зарубежные аналоги: китайские Type 54 и Type 83, иранские 122 mm HE, хорватские M95 и ERBB 122 HB, а также румынские и пакистанские образцы. Средняя дальность стрельбы данными боеприпасами – 15 км, а максимальная – 21,9 км.

Для поражения бронетехники при стрельбе прямой наводкой применяются кумулятивные снаряды 3БК6(М), 3БК13 и 3БП1. Они ликвидируют цели на дистанции до 2 км. Уничтожение пехоты обеспечивается шрапнельными боеприпасами 3Ш1, а поражение приоритетных объектов – корректируемыми снарядами "Китолов-2М". Также используются химические снаряды 53-ХСО-462Д и 53-ХСО-463Б, осветительные 53-С-463(Ж) и 3С4(Ж), агитационные 3А1(Д) (Ж) (ДЖ), дымовые 3Д4(М) и постановщики радиопомех КВ/УКВ.

Стандартный боекомплект машины состоит из 40 выстрелов раздельно-гильзового заряжания: 35 осколочно-фугасных и пять кумулятивных снарядов. 16 из них расположены в вертикальном положении вдоль боковых стенок корпуса, а 24 – вдоль боковой и задней стенок башни. Предусмотрена возможность подачи боеприпасов в укладки с грунта – через специальный кормовой люк. Для поддержания плавучести САУ размер боекомплекта сокращается до 30 выстрелов.

Основные модификации 2С1 "Гвоздика"

Первая модификация "Гвоздики" появилась через год после ее введения в эксплуатацию. Версию 2С1М Godzik с двигателем SW680T, переработанными катками и гидродинамическими щитками создали польские инженеры. В 80-е годы XX века румыны сконструировали собственный вариант САУ с орудием от "Гвоздики", базирующимся на платформе MLI-84. В 1996 году была представлена иранская гаубица Raad-1, являющаяся вариантом 2С1 на местном шасси Boragh.

Российские инженеры создали модифицированную версию данной установки только в 2003 году. Так появилась 2С1М1 с новой автоматизированной системой управления и наведения орудия 1В168-1. Следующим этапом в процессе модернизации стала 2С34 "Хоста", появившаяся в 2008 году. Орудие 2А31 было заменено на 2А80-1, а командирская башенка оснащена 7,62-мм пулеметом ПКТ. Через год поляки представили модернизированную версию Rak-120 с гладкоствольным минометом вместо гаубицы и увеличенным до 60 снарядов боекомплектом.

Также существует польская модификация 2C1T Godzik с автоматизированной системой управления и наведения орудия Topaz, турецкая версия 2С1TGO и украинская БМП "Кевлар-Е" на платформе 2С1 с дистанционно управляемым боевым модулем "Штурм", более мощным двигателем, кондиционером, системами пожаротушения, РХБЗ и навигации. "Гвоздики" модернизируются сербами в рамках проекта SORA 122 мм. Вместо колесного шасси используется гусеничная платформа 2С1, машина оснащается новой СУО, баллистическим вычислителем и GPRS.

Необходимо отметить, что на базе "Гвоздики" созданы различные виды техники. Речь идет о самоходном миномете 2С8 "Астра", противотанковой самоходке 2С15 "Норов", САО 2С17 "Нона-СВ" и РСЗО 9П139 "Град-1", установке разминирования УР-77 "Метеорит" и многоцелевом транспортере-тягаче 2С1-Н, а также о польской командно-штабной машине LPG, болгарской БМП-23, украинском снегоболотоходе ХТЗ-26Н и транспортной гусеничной машине ТГМ-126-1.

Распространение в мире и современное использование 2С1 "Гвоздика"

На вооружении Сухопутных войск РФ находится 130 "Гвоздик", еще 1800 остаются на хранении. 90 установок различных модификаций используются погранслужбой ФСБ, а 85 машин числятся в составе Береговых войск ВМФ. Безопасность Азербайджана обеспечивают 68 установок. Алжиру было поставлено 145 экземпляров. По девять единиц находятся в составе армий Армении и Анголы. Из 239 машин у Белоруссии сохранилось 125. Болгария всё еще использует 48 из поставленных 686 САУ.

Грузия использует 20 установок, а Зимбабве – 12. По 60 экземпляров эксплуатируют Иран и Казахстан. Шесть единиц было продано ДР Конго, а три – в Республику Конго. Армия Кыргызстана обладает 18 "Гвоздиками". 206 установок находятся в Польше. Румыния обладает 40 системами этого типа. Сербии было продано 75 машин. США закупили 19 экземпляров. На вооружении Таджикистана находится три машины. Туркменистан сохранил 40 единиц, а Узбекистан – 18.

Интересные факты: данные САУ принимали участие в съемках художественных фильмов "Действуй по обстановке" и "Когда молчат фанфары". Одна установка была задействована в первом эпизоде 21-го сезона британского автошоу Top Gear. Поуправлять этими гаубицами можно в компьютерных играх Armored Warfare: Проект Армата, War Thunder и People Playground. Сборные модели "Гвоздик" выпускаются компаниями Zvezda и Trumpeter в масштабе 1/35.

Уругвай приобрел шесть 2С1, а Финляндия выкупила у ГДР 72 машины (затем получила еще две). Восемь САУ базируются в Хорватии. Чаду поставили 10 единиц, Эритрее продано 32 установки, а Южная Осетия получила 42 машины различных модификаций. Неопределенное количество "Гвоздик" находится в Сирии, Эфиопии, Южном Судане, Иракском Курдистане, Судане, на Кубе, во Вьетнаме и в Йемене. Украина всё еще сохранила около 125 гаубиц.

Бывшими операторами системы являются Афганистан (15 штук), Босния и Герцеговина (24), Венгрия (153), Восточная Германия (374), Египет (76), Ирак (150), Ливия (162), Словакия (51), Словения (8), Того (6), Западная Германия (372), Чехия (49), Чехословакия (150), Югославия (100) и Южный Йемен (50). Списанные экземпляры находятся в различных музеях России (например, в Музейном комплексе УГМК), Белоруссии (историко-культурный комплекс "Линия Сталина"), Азербайджана, Казахстана, Польши, США, Чехии и Украины.

Боевое применение 2С1 "Гвоздика"

"Гвоздика" участвовала во многих локальных конфликтах, первым из которых стала война в Афганистане. В основном она использовалась для подавления огневых точек противника при стрельбе прямой наводкой. Машины были задействованы в захвате Шингара и Хаки-Сафеда, а также во время наступления на Кандагар в 1986 году. Установки использовались обеими сторонами конфликта во время двух чеченских войн. Были замечены в Приднестровье.

Активно применялись вооруженными силами Югославии, а впоследствии и выделившихся из нее государств во время Балканского кризиса. Использовались иракской армией в рамках ирано-иракского конфликта. Были задействованы правительственными войсками для подавления мятежников в период гражданской войны в Ливии 2010–2011 годов. Ограниченно применялись Южной Осетией для отражения агрессии Грузии в 2008 году.

После начала "Русской весны" в Донбассе было зафиксировано множество фактов использования "Гвоздик" ополченцами и ВСУ. В рамках гражданской войны в Сирии различным террористическим группировкам удалось захватить значительное количество машин. Поэтому они применяются всеми сторонами конфликта. Йеменские хуситы задействовали эти САУ для отражения внешней агрессии. Кроме того, было зафиксировано их применение во время второй карабахской войны и гражданского конфликта в Эфиопии.

2С1 различных модификаций используются ВС РФ и ВСУ в рамках специальной военной операции на Украине. Это один из самых массовых видов артиллерии данного конфликта. Установки работают по всей линии боевого соприкосновения – от Херсона до Харькова. Хорошо проявили себя на Угледарском направлении. Все системы действуют совместно с расчетами БПЛА, которые отвечают за поиск целей, наведение и корректировку огня. Сообщения об уничтожении данных установок регулярно поступают с обеих сторон противостояния.

Вывод

2С1 "Гвоздика" является надежной, неприхотливой и достаточно эффективной системой, позволяющей оперативно решать большинство поставленных задач. Они могут использовать различные типы боеприпасов, передвигаться по любой местности и избегать ответного огня. Их количества достаточно для оказания значительного влияния на ход боевых действий. Несмотря на существенный срок эксплуатации (более 53 лет), машины сохраняют высокий уровень боеспособности.