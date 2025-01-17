Войти
Военное обозрение

Швеция начинает строительство хранилища ядерных отходов со «сроком хранения» в 100 тысяч лет

421
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Швеция приступила к строительству хранилища для отработанного ядерного топлива. На сегодняшний день, это всего лишь второе подобное место в мире, где высокорадиоактивные отходы будут храниться в течение 100 000 лет. По крайней мере, такой период времени озвучивают в самой Швеции.

Каким способом хранить смертельно опасные радиоактивные отходы до тех пор, пока они не станут безопасными, — вопрос, который преследует ядерную промышленность с тех пор, как в середине прошлого столетия начали работать коммерческие реакторы.

В данный момент, Финляндия является единственной страной, близкой к завершению строительства постоянного (или, как его ещё называют - вечного) хранилища.

Трудно переоценить значение для Швеции и для климатического перехода того факта, что строительство окончательного хранилища уже ведется.

— заявила министр окружающей среды Ромина Пурмохтари.

Окончательным подобные хранилища называют из-за того, что по окончании всего срока хранения отходы должны перестать быть опасными для человечества. Всемирная ядерная ассоциация подсчитала, что в мире около 300 000 тонн отработанного ядерного топлива, нуждающегося в утилизации. При этом, большая его часть хранится в прудах-охладителях рядом с реакторами, которые его произвели.

Эксперты понимают, что в дополнение к уже произведенному отработанному топливу ряд стран Европы и мира планируют строить всё новые и новые реакторы для обеспечения электроэнергией в рамках реализации постепенного отказа от неэкологичного топлива.

Окончательное хранилище Форсмарк расположено примерно, в 150 километрах к северу от Стокгольма на восточном побережье Швеции. Оно будет состоять из туннелей общей протяженностью 60 километров на глубине полукилометра в скальной породе.

Это будет последнее пристанище для 12 000 тонн отработанного ядерного топлива, заключенного в 5-метровые коррозионно-стойкие медные капсулы. Общее количество таких емкостей»достигнет 6 тысяч единиц. Расфасованные таким образом ядерные отходы будут упакованы в глину и захоронены на ближайшие 100 000 лет.

Первые погружения ядерных отходов в новую установку произойдут в конце текущего десятилетия. Окончание приёма «ядерной отработки» планируется не ранее 2080 года. Только тогда туннели будут окончательно засыпаны и закрыты. Об этом заявила шведская компания по управлению ядерным топливом и отходами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 12:38
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 17.01 12:07
  • 16
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 17.01 10:18
  • 1
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 04:22
  • 4
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи
  • 16.01 22:39
  • 1
Российские КамАЗы получили броню
  • 16.01 19:04
  • 7023
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 18:24
  • 162
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.01 13:41
  • 1
На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2
  • 16.01 06:53
  • 1
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 16.01 05:19
  • 0
О перспективах развития корабельного состава ВМФ в США и РФ
  • 16.01 02:25
  • 1
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T