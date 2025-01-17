Швеция начинает строительство хранилища ядерных отходов со «сроком хранения» в 100 тысяч лет

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Швеция приступила к строительству хранилища для отработанного ядерного топлива. На сегодняшний день, это всего лишь второе подобное место в мире, где высокорадиоактивные отходы будут храниться в течение 100 000 лет. По крайней мере, такой период времени озвучивают в самой Швеции.

Каким способом хранить смертельно опасные радиоактивные отходы до тех пор, пока они не станут безопасными, — вопрос, который преследует ядерную промышленность с тех пор, как в середине прошлого столетия начали работать коммерческие реакторы.

В данный момент, Финляндия является единственной страной, близкой к завершению строительства постоянного (или, как его ещё называют - вечного) хранилища.

Трудно переоценить значение для Швеции и для климатического перехода того факта, что строительство окончательного хранилища уже ведется.

— заявила министр окружающей среды Ромина Пурмохтари.

Окончательным подобные хранилища называют из-за того, что по окончании всего срока хранения отходы должны перестать быть опасными для человечества. Всемирная ядерная ассоциация подсчитала, что в мире около 300 000 тонн отработанного ядерного топлива, нуждающегося в утилизации. При этом, большая его часть хранится в прудах-охладителях рядом с реакторами, которые его произвели.

Эксперты понимают, что в дополнение к уже произведенному отработанному топливу ряд стран Европы и мира планируют строить всё новые и новые реакторы для обеспечения электроэнергией в рамках реализации постепенного отказа от неэкологичного топлива.

Окончательное хранилище Форсмарк расположено примерно, в 150 километрах к северу от Стокгольма на восточном побережье Швеции. Оно будет состоять из туннелей общей протяженностью 60 километров на глубине полукилометра в скальной породе.

Это будет последнее пристанище для 12 000 тонн отработанного ядерного топлива, заключенного в 5-метровые коррозионно-стойкие медные капсулы. Общее количество таких емкостей»достигнет 6 тысяч единиц. Расфасованные таким образом ядерные отходы будут упакованы в глину и захоронены на ближайшие 100 000 лет.

Первые погружения ядерных отходов в новую установку произойдут в конце текущего десятилетия. Окончание приёма «ядерной отработки» планируется не ранее 2080 года. Только тогда туннели будут окончательно засыпаны и закрыты. Об этом заявила шведская компания по управлению ядерным топливом и отходами.