Контейнеры с американским провиантом застряли — в ответ США предлагают урезать контингент в Норвегии (NRK, Норвегия)

NRK: США хотят сократить контингент в Норвегии из-за таможенного скандала
Между США и Норвегией разгорелся скандал, пишет NRK. Контейнеры с полевыми пайками для американских солдат, приехавших на крупные учения в скандинавскую страну, застряли на таможне — уже почти год назад. Теперь США задумались над уменьшением контингента в Норвегии.
Петер Свор (Peter Svaar), Рагнхильд Вартдал (Ragnhild Vartdal)
Контейнеры с полевыми пайками для американских солдат уже почти год как застряли на таможне. В резкой ноте США предупредили, что в ответ на разгоревшийся спор могут сократить учения на норвежской земле.
В марте прошлого года 20 000 солдат союзных сил прошли подготовку для защиты Северного региона в ходе одних из крупнейших учений современности на севере Норвегии.
Значительный вклад в общее дело внесли США. Но хотя Норвегия приветствует американских солдат с распростертыми объятиями, возникли неожиданные сложности с запасами продовольствия.
Уже почти год назад контейнеры с полевыми пайками для американского контингента застряли на таможне.
Строгие правила ЕС
Завозить продукты питания из стран из-за пределов Европейского экономического союза (ЕЭС), куда входит Норвегия, непросто.
Провиант для американских солдат должен соответствовать тем же строгим требованиям, что и продукты питания в норвежских магазинах.
Помимо прочего, на него распространяются и правила ЕС о ПДК в пищевых добавках. Наконец, товар должен пройти “растаможку”.
Американцы этих правил не соблюли. В результате в феврале прошлого года груз важных продуктов питания для учений “Северный ответ” (Nordic Response) был остановлен прямо на причале.
С тех пор между чиновниками Минобороны и Минсельхоза разгорелся жаркий спор.
Скандал “Контейнергейт”
Острословы в правительственном аппарате метко окрестили скандал “Контейнергейтом” (продуктивный суффикс “-гейт” вошел в американский и всемирный обиход после скандала в гостинице “Уотергейт”, приведшего к отставке Ричарда Никсона, — прим. ИноСМИ).
Глава военного санитарного управления Тургрим Ауне подтвердил, что Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов прекратило завоз продуктов питания из нескольких союзных стран.
“Дело в том, что три страны НАТО не входят в ЕЭЗ: это Канада, Великобритания и США. Они должны соблюдать правила ЕС по импорту продуктов питания. У нас были конкретные эпизоды с Великобританией и США”, — подтвердил главный военный санитарный врач телерадиовещателю NRK.
На вопрос, разозлило ли это союзников Норвегии, Ауне ответил: “Если вы отправите два контейнера с полевыми пайками, а они вдруг застрянут, думаю, те, кому они предназначались, расстроятся”.
По мнению Ауне, существует политическая возможность обойти строгие правила, но в данном случае этого сделано не было.
“Если впустить американцев с их полевым пайком в обход принятой в ЕС системы, это нарушит соглашение о ЕЭС. Такие вопросы должны решаться на уровне правительства. Это вне компетенции управления по безопасности пищевых продуктов или какого-либо отдельно взятого министерства”, — считает он.
Американский протест
Вопрос целый год футболился по правительственным инстанциям и за это время обострился еще больше.
Перед самым Рождеством от американцев в МИД пришла дипломатическая нота.
Как стало известно NRK, американские власти настолько разочаровались бюрократическим тупиком, что готовы сократить учения в Норвегии.
Как объяснили NRK осведомленные источники, такая нота — последнее средство в дипломатии. Это означает, что другие попытки решить вопрос посредством диалога успеха не возымели.
Мы задали ряд вопросов американскому посольству в Осло, а также попросили ознакомиться с письмом от американских властей.
В электронном письме информационный отдел посольства ответил, что “воздерживается от раскрытия официальной дипломатической корреспонденции”, но “ценит усилия по обеспечению беспрепятственного транзита предметов первой необходимости для подготовки и учений американских сил бок о бок с норвежскими партнерами и союзниками”.
Посольство также упомянуло соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенные как на уровне альянса, так и между Норвегией и США напрямую.
Норвежский МИД: вопрос должен быть решен — и будет
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон (Рабочая партия) признает всю сложность спора вокруг провианта — особенно в той острой политической ситуации с безопасностью, в которой оказалась Норвегия.
“Для норвежской безопасности сейчас крайне важно, чтобы американские солдаты приезжали к нам и проходили подготовку на наших рубежах”, — подчеркнул он.
“Мы должны найти хорошие и практичные решения, которые снизят риск заражения болезнями пищевого происхождения. Этот вопрос должен быть решен — и будет, поскольку соображения безопасности крайне важны”, — заключил Петерссон.
Мы также связались с Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Они перенаправили наш запрос в МИД.
Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов сообщило NRK, что у них нет возможности комментировать конкретные случаи в короткие сроки, но подчеркнули “плотное и плодотворное” сотрудничество с норвежскими вооруженными силами.
“В соответствии с соглашением о ЕЭС Норвегия обязана соблюдать общие правила ЕС в отношении импорта продовольствия и живых животных. Продукты питания из стран НАТО, не являющихся членами ЕС/ЕЭС, подлежат обязательному таможенному декларированию”, — написал советник по связям с общественностью Арильд Сундбю Юханнессен в электронном письме.
Партия “Хёйре”: неприемлемо, если правда
Ине Эриксен Сёрейде из партии “Хёйре” назвала бюрократическую неразбериху с провиантом союзников недопустимой и предупредила о последствиях.
“Если эта ситуация осложняет военное сотрудничество с США, то это серьезно и, на мой взгляд, неприемлемо”, — сказала Сёрейде.
Она считает немыслимым, что контейнеры могли застрять на таможне на целый год.
“Это повод спросить себя, почему правительство так долго не может решить этот вопрос”, — сказала Сёрейде.
Британские поставки также прекратились
Американцы не единственные столкнулись с бескомпромиссной позицией норвежской санэпидслужбы в вопросе солдатского провианта и таможенных деклараций.
В марте 2021 года британские солдаты собирались на учения в Норвегию, которые состоялись всего через несколько недель после брексита.
Но британские военные не осознали, что с 1 января 2021 года они будут формально считаться “третьей страной”, на которую распространяются гораздо более строгие правила импорта продуктов питания. В результате их контейнеры были остановлены прямо на причале.
В 2022 году Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов уведомило письмом 3-ю бригаду британского спецназа, что их продовольственные пайки будут остановлены на норвежской границе и что британским союзникам грозит крупный штраф за нарушение правил ввоза продуктов питания.
Особая проблема — десантники
Глава военного санитарного управления Тургрим Ауне считает, что проблема с продовольственными пайками — знак того, что после 30 лет мира Европа погрязла в бюрократических распоряжениях, забывая при этом о военных нуждах.
“За последние 30 лет эта бюрократия стала неотъемлемой частью внутреннего рынка Европы, где военные нужды даже не учитываются”, — считает Ауне.
Он подчеркивает, что больше всего пострадали десантники, проходящие обучение в Норвегии.
Дело в том, что устав предписывает десантникам иметь в рюкзаках боевой паек, а границу с Норвегией они пересекают, приземлившись с парашютом.
“Обычно десантники во время прыжка берут с собой полевые пайки. На учениях мы, разумеется, найдем для них еду там, где они приземлятся, — мы же знаем, где это будет. Но если вы хотите от учений правдоподобия, то это проблема, — заключил Ауне. — И тогда возникает вопрос, смогут ли они ими воспользоваться в кризисной ситуации. Это ведь нерационально, отправлять полевые пайки через порт Осло или КПП Стурскуг”.