Контейнеры с американским провиантом застряли — в ответ США предлагают урезать контингент в Норвегии (NRK, Норвегия)

NRK: США хотят сократить контингент в Норвегии из-за таможенного скандала

Между США и Норвегией разгорелся скандал, пишет NRK. Контейнеры с полевыми пайками для американских солдат, приехавших на крупные учения в скандинавскую страну, застряли на таможне — уже почти год назад. Теперь США задумались над уменьшением контингента в Норвегии.

Петер Свор (Peter Svaar), Рагнхильд Вартдал (Ragnhild Vartdal)

Контейнеры с полевыми пайками для американских солдат уже почти год как застряли на таможне. В резкой ноте США предупредили, что в ответ на разгоревшийся спор могут сократить учения на норвежской земле.

В марте прошлого года 20 000 солдат союзных сил прошли подготовку для защиты Северного региона в ходе одних из крупнейших учений современности на севере Норвегии.

Значительный вклад в общее дело внесли США. Но хотя Норвегия приветствует американских солдат с распростертыми объятиями, возникли неожиданные сложности с запасами продовольствия.

Уже почти год назад контейнеры с полевыми пайками для американского контингента застряли на таможне.

Строгие правила ЕС

Завозить продукты питания из стран из-за пределов Европейского экономического союза (ЕЭС), куда входит Норвегия, непросто.

Провиант для американских солдат должен соответствовать тем же строгим требованиям, что и продукты питания в норвежских магазинах.

Помимо прочего, на него распространяются и правила ЕС о ПДК в пищевых добавках. Наконец, товар должен пройти “растаможку”.

Американцы этих правил не соблюли. В результате в феврале прошлого года груз важных продуктов питания для учений “Северный ответ” (Nordic Response) был остановлен прямо на причале.

С тех пор между чиновниками Минобороны и Минсельхоза разгорелся жаркий спор.

Скандал “Контейнергейт”

Острословы в правительственном аппарате метко окрестили скандал “Контейнергейтом” (продуктивный суффикс “-гейт” вошел в американский и всемирный обиход после скандала в гостинице “Уотергейт”, приведшего к отставке Ричарда Никсона, — прим. ИноСМИ).

Глава военного санитарного управления Тургрим Ауне подтвердил, что Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов прекратило завоз продуктов питания из нескольких союзных стран.

“Дело в том, что три страны НАТО не входят в ЕЭЗ: это Канада, Великобритания и США. Они должны соблюдать правила ЕС по импорту продуктов питания. У нас были конкретные эпизоды с Великобританией и США”, — подтвердил главный военный санитарный врач телерадиовещателю NRK.

На вопрос, разозлило ли это союзников Норвегии, Ауне ответил: “Если вы отправите два контейнера с полевыми пайками, а они вдруг застрянут, думаю, те, кому они предназначались, расстроятся”.

По мнению Ауне, существует политическая возможность обойти строгие правила, но в данном случае этого сделано не было.

“Если впустить американцев с их полевым пайком в обход принятой в ЕС системы, это нарушит соглашение о ЕЭС. Такие вопросы должны решаться на уровне правительства. Это вне компетенции управления по безопасности пищевых продуктов или какого-либо отдельно взятого министерства”, — считает он.

Американский протест

Вопрос целый год футболился по правительственным инстанциям и за это время обострился еще больше.

Перед самым Рождеством от американцев в МИД пришла дипломатическая нота.

Как стало известно NRK, американские власти настолько разочаровались бюрократическим тупиком, что готовы сократить учения в Норвегии.

Как объяснили NRK осведомленные источники, такая нота — последнее средство в дипломатии. Это означает, что другие попытки решить вопрос посредством диалога успеха не возымели.

Мы задали ряд вопросов американскому посольству в Осло, а также попросили ознакомиться с письмом от американских властей.

В электронном письме информационный отдел посольства ответил, что “воздерживается от раскрытия официальной дипломатической корреспонденции”, но “ценит усилия по обеспечению беспрепятственного транзита предметов первой необходимости для подготовки и учений американских сил бок о бок с норвежскими партнерами и союзниками”.

Посольство также упомянуло соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенные как на уровне альянса, так и между Норвегией и США напрямую.

Норвежский МИД: вопрос должен быть решен — и будет

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон (Рабочая партия) признает всю сложность спора вокруг провианта — особенно в той острой политической ситуации с безопасностью, в которой оказалась Норвегия.

“Для норвежской безопасности сейчас крайне важно, чтобы американские солдаты приезжали к нам и проходили подготовку на наших рубежах”, — подчеркнул он.

“Мы должны найти хорошие и практичные решения, которые снизят риск заражения болезнями пищевого происхождения. Этот вопрос должен быть решен — и будет, поскольку соображения безопасности крайне важны”, — заключил Петерссон.

Мы также связались с Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Они перенаправили наш запрос в МИД.

Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов сообщило NRK, что у них нет возможности комментировать конкретные случаи в короткие сроки, но подчеркнули “плотное и плодотворное” сотрудничество с норвежскими вооруженными силами.

“В соответствии с соглашением о ЕЭС Норвегия обязана соблюдать общие правила ЕС в отношении импорта продовольствия и живых животных. Продукты питания из стран НАТО, не являющихся членами ЕС/ЕЭС, подлежат обязательному таможенному декларированию”, — написал советник по связям с общественностью Арильд Сундбю Юханнессен в электронном письме.

Партия “Хёйре”: неприемлемо, если правда

Ине Эриксен Сёрейде из партии “Хёйре” назвала бюрократическую неразбериху с провиантом союзников недопустимой и предупредила о последствиях.

“Если эта ситуация осложняет военное сотрудничество с США, то это серьезно и, на мой взгляд, неприемлемо”, — сказала Сёрейде.

Она считает немыслимым, что контейнеры могли застрять на таможне на целый год.

“Это повод спросить себя, почему правительство так долго не может решить этот вопрос”, — сказала Сёрейде.

Британские поставки также прекратились

Американцы не единственные столкнулись с бескомпромиссной позицией норвежской санэпидслужбы в вопросе солдатского провианта и таможенных деклараций.

В марте 2021 года британские солдаты собирались на учения в Норвегию, которые состоялись всего через несколько недель после брексита.

Но британские военные не осознали, что с 1 января 2021 года они будут формально считаться “третьей страной”, на которую распространяются гораздо более строгие правила импорта продуктов питания. В результате их контейнеры были остановлены прямо на причале.

В 2022 году Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов уведомило письмом 3-ю бригаду британского спецназа, что их продовольственные пайки будут остановлены на норвежской границе и что британским союзникам грозит крупный штраф за нарушение правил ввоза продуктов питания.

Особая проблема — десантники

Глава военного санитарного управления Тургрим Ауне считает, что проблема с продовольственными пайками — знак того, что после 30 лет мира Европа погрязла в бюрократических распоряжениях, забывая при этом о военных нуждах.

“За последние 30 лет эта бюрократия стала неотъемлемой частью внутреннего рынка Европы, где военные нужды даже не учитываются”, — считает Ауне.

Он подчеркивает, что больше всего пострадали десантники, проходящие обучение в Норвегии.

Дело в том, что устав предписывает десантникам иметь в рюкзаках боевой паек, а границу с Норвегией они пересекают, приземлившись с парашютом.

“Обычно десантники во время прыжка берут с собой полевые пайки. На учениях мы, разумеется, найдем для них еду там, где они приземлятся, — мы же знаем, где это будет. Но если вы хотите от учений правдоподобия, то это проблема, — заключил Ауне. — И тогда возникает вопрос, смогут ли они ими воспользоваться в кризисной ситуации. Это ведь нерационально, отправлять полевые пайки через порт Осло или КПП Стурскуг”.