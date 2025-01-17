РФ готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, оказывать гумпомощь поставками зерна - Путин

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова продолжить сотрудничество с Центральноафриканской Республикой в сфере безопасности и дальше оказывать этой стране гуманитарную помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать в этом направлении, как и было до сих пор. Обсудим в широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", - сказал Путин в ходе встречи с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

"Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать", - добавил президент РФ.