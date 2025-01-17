"Балтийский страж" — это вызов для Польши. Откуда мы возьмем корабли? (Wnp.pl, Польша)

WNP: Польше особо нечего предоставить для операции НАТО "Балтийский страж"

В ответ на участившиеся повреждения подводной инфраструктуры НАТО решила начать операцию "Балтийский страж", пишет WNP. Звучит внушительно. Польша готова охранять Балтику. Но чем и как, не понимает. С кораблями проблема — откуда их взять для этой цели.

"Мы предложили вариант патрулирования с использованием подразделений НАТО и наших национальных сил", — заявил Дональд Туск на саммите стран Балтии НАТО в Хельсинки. Альянсу надоели постоянные диверсии на море. Прибалтийские страны НАТО объявили о запуске программы "Балтийский страж".

"Присутствие Североатлантического альянса на Балтике будет значительно усилено", — заявил 14 января премьер-министр Дональд Туск после встречи лидеров прибалтийских стран НАТО в Хельсинки, где было объявлено о создании "Балтийского стража" — проекта по совместному мониторингу и учениям на Балтике.

Во время брифинга перед вылетом глава правительства напомнил, что 27 ноября Польша в Стокгольме предложила усилить контроль на Балтике с участием стран Балтии в рамках деятельности НАТО. По словам Туска, это реакция на неоднократные инциденты на Балтике.

Фокус внимания на "теневой флот", незаконную торговлю российской нефтью и защите того, что находится под водой

"Эти инциденты были связаны с так называемым теневым флотом. Имеются в виду корабли, зарегистрированные странным, неоднозначным образом, которые занимаются в основном перевозкой нефти. Все указывает на то, что это российская нефть, что таким образом обходятся санкции", — сказал Туск.

Премьер добавил, что эти суда очень часто не соответствуют экологическим нормам, поэтому представляют угрозу экологической безопасности Балтийского моря. Туск также отметил, что больше всего мировое общественное мнение встревожило участие этих кораблей в диверсионных актах, в частности, в атаках на подводную инфраструктуру. Он напомнил, что в последнее время жертвами таких акций стали Финляндия и Эстония.

"Польша была очень заинтересована в том, чтобы пресечь эту практику и усилить контроль на Балтике. Мы предложили вариант патрулирования с использованием подразделений НАТО и наших национальных сил", — сказал он.

Туск также подчеркнул, что все это "однозначно требует укрепления безопасности на Балтике". Политик отметил, что речь идет о сдерживании, а также об эффективном мониторинге того, кто и каким образом влияет на состояние Балтики.

Стоит отметить, что, согласно сообщениям СМИ, один из танкеров, принадлежащих российскому "теневому флоту", видели вблизи газопровода Baltic Pipe. Однако данная информация была опровергнута оперативным командованием видов Вооруженных сил Польши. В разговоре с WNPзамглавы Минобороны РП Павел Бейда (Paweł Bejda) заявил, что "на сегодняшний день эта тема не актуальна".

"Море, море...". Что мы могли бы предоставить для патрулирования в составе "Балтийского стража"?

Поступали сообщения, что для патрулирования в рамках операции "Балтийский страж" Польша может предоставить четыре корабля. О проблемах польского военно-морского флота мы писали на портале WNP уже неоднократно. Главные корабли нашего флота — это арендованные у американцев пятидесятилетние фрегатытипа Oliver Hazard Perry (ОНР), чуть более молодой корвет Kaszub и подводная лодка Eagle, которая скоро отметит сороковой юбилей. Чем же мы можем поучаствовать в "Балтийском страже"?

Доктор Михал Пекарский (Michał Piekarski) из Вроцлавского университета считает, что скорее всего Польша даст минные тральщики Kormoran.

"Что касается других кораблей, они слишком “возрастные”, что может быть проблемой. Мы, скорее всего, дадим то, что можем, а не то, в чем имеется первоочередная необходимость. Политические решения принимать легко, проблема заключается в их реализации. Это не делается за год-два. Последние 20 лет — это хроника упущенных возможностей. Как это ни парадоксально, можно было бы дать, например, корвет Ślązak, который имеет некоторые возможности патрулирования и, например, место для абордажной группы, хотя у него нет, например, вертолета. К нему также нет беспилотных летательных аппаратов", — объясняет доктор Пекарский.

Мы могли бы, добавляет Пекарский, оперативно передать в Бригаду военно-морской авиации для патрулирования наши "байрактары". По его мнению, последние события показали, что сформированные 5-10 и даже еще ранее представления о том, что Балтика слишком мала для крупных кораблей, пора отправить в утиль.

"Нам нужны корабли. Корветы и фрегаты. Нам нужны подводные и надводные лодки, морская авиация, транспортные средства и корабли подводной разведки", — перечисляет доктор Михал Пекарский.

Что касается построенного почти 20 лет назад корвета Ślązak, которые журналисты и специалисты по ВМФ иронично называют "самым дорогим патрульным кораблем в мире", то о нем в беседе с WNP упоминал также эксперт по международному гуманитарному праву в сфере вооруженных конфликтов капитан-командор Веслав Гоздевич (Wiesław Goździewicz).

"Лучшим вариантом для патрульно-инспекционных мероприятий был бы, например, корвет Ślązak. Он, безусловно, подойдет для этих целей лучше, чем фрегаты. Это было бы гораздо более экономично, чем отправка фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Ślązak может принять вертолет, у него есть полужесткая лодка — он был бы хорош для запланированных мероприятий", — считает командор Гоздевич.

Он также упоминает корабли типа Kormoran, но напоминает, что корабли Rybitwa, Czajka и Jaskółka все еще находятся в стадии строительства. Веслав Гоздевич задается вопросом, не окажет ли в нынешних условиях (учитывая увеличение интенсивности российских гибридных действий на Балтике и все еще существенную угрозу, вызванную неразорвавшимися снарядами времен Второй мировой войны на ее дне) выделение одного из трех таких уникальных кораблей для длительной коалиционной/союзнической миссии негативное влияние на безопасность Польши в морской акватории.

Еще одна проблема, на которую он указывает в случае с минными тральщиками, заключается в том, что подводные дроны были приобретены у иностранных поставщиков без сервисного пакета. По этой причине он также указывает на преимущества корвета Ślązak.

"Он может принимать вертолет и ангар для полужестких лодок, в своей нынешней конфигурации он соответствует кораблям класса OPV (off-shore patrol vessel), поэтому для патрульно-инспекционных задач этот корабль вполне подходит", — говорит командор Веслав Гоздевич.

При этом он подчеркивает, что если мы рассчитываем на поддержку союзников, то "мы абсолютно точно должны внести свой вклад в общий котел".

Абордажная проблема? Безопасность должна быть обеспечена, но в рамках закона

Наконец, стоит затронуть еще один важный аспект: морское право. Об этом напоминает сотрудник военно-морского учебного центра НАТО (Maritime Interdiction Operational Training Centre) командор Оскар Драус (Oskar Draus).

"Мы можем предоставить для этой операции, например, корвет Ślązak, хотя в суровых морских условиях, которые преобладают в это время года на Балтике, пребывание этого корабля в море может оказаться проблематичным. Он не всегда может обеспечить достаточную оперативность. Мы можем предоставить любой фрегат, например, в качестве командного корабля, можем выделять сектора и запрашивать иностранные корабли, но надо понимать, что в этом случае мы уже имеем дело с операцией по морской блокаде. Поэтому актуальным является вопрос о правовом основании таких действий. В таких операциях вопрос блокирования должен быть сформулирован точно. Я не знаю, на каком юридическом основании планируется, например, осуществлять абордаж", — отмечает Оскар Драус в беседе с WNP.

Автор: Лукаш Мазевский (Łukasz Maziewski)