Британия и Франция ведут переговоры об отправке на Украину миротворческих войск (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: главы Франции и Британии обсуждают отправку военных на Украину

В Великобритании и Франции думают, как еще поддержать Украину, и обсуждают возможность отправить туда западные войска в качестве миротворческих сил, сообщает The Telegraph. Эммануэль Макрон уже обсудил этот вопрос с премьер-министрами Британии и Польши.

Бен Райли-Смит (Ben Riley-Smith), Генри Сэмюэл (Henry Samuel) и Джо Барнс (Joe Barnes)

Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку на Украину британских и французских миротворческих сил после заключения любой из потенциальных сделок по прекращению огня. Президент Франции поддерживает эту идею и уже обсудил ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

На Даунинг-стрит и в Елисейском дворце не оспаривают тот факт, что Стармер с Макроном обсуждали эту возможность в ходе встречи на прошлой неделе, однако подробностей не приводят. Тем не менее, многочисленные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании подчеркивают, что всецелой поддержки данной инициативы сэр Кир еще не выказывает. Один из источников в Уайтхолле сообщил The Telegraph: “Существуют противоречия между тем, что мы можем поддержать, хотим поддержать, более всеобъемлющей проблемой в контексте угрозы, которой могут подвергнуться отправленные войска, и тем, приведет ли это к эскалации”.

Предложение поступило на фоне попыток европейских лидеров решить, как в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины, поскольку избранный президент США Дональд Трамп, чья инаугурация пройдет в понедельник, настаивает на заключении мирного соглашения с Россией. Он отказался от предвыборного обещания положить конец конфликту в “первый же день” на посту президента, но намеревается осуществить его в первые полгода правления новой администрации.

От сэра Кира давно ждали визита на Украину в начале нового года как символа поддержки Зеленского. Официальная позиция правительства Великобритании такова: западные союзники должны оказывать ему как можно более масштабную поддержку, а решать, проводить ли мирные переговоры и когда, украинцы должны сами. В частном порядке министры и чиновники полагают, что Трамп усадит Украину и Россию за стол переговоров, в связи с чем в настоящее время предпринимаются попытки понять дальнейшей вектор развития событий.

Один из моментов, о котором сегодня говорят все чаще, причем не только в ходе публичных дебатов, но и в Вестминстере за закрытыми дверями, — это способность западных войск гарантировать условия мира. Все больше людей придерживается мнения о том, что в рамках мирного соглашения Россия сохранит за собой подконтрольные ей украинские земли, хотя некоторая неопределенность в отношении этой перспективы все же есть. Если произойдет именно так, то европейским лидерам нужно будет как-то обеспечивать защиту оставшейся территории Украины от будущих нападений. Проблема в том, что звучавшая от Трампа критика размещения солдат за границей и финансовой поддержки Украины делает участие в данной инициативе американских военнослужащих маловероятным. К такому выводу приходят многие официальные лица Великобритании.

Одна из выдвигаемых США идей состоит в том, что западные солдаты станут охранять российско-украинскую границу протяженностью 1300 км, создав там демилитаризованную “буферную” зону. Макрон продвигает идею об использовании в этих целях войск европейских союзников. Ряд его соответствующих бесед с другими лидерами уже стал достоянием общественности. С премьером Польши Туском они обсуждали это предложение в середине декабря. Туск тогда его отмел, заявив, что Варшава “подобных действий не планирует”.

В понедельник возможные планы Макрон обсудил также и с Зеленским, после чего тот написал в соцсети Xследующее: “[Мы] договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками в деле достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности. В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс”.

Британские чиновники подчеркивают, что еще полностью не одобрили предложение. Один из правительственных источников сообщил The Telegraph: “Не будем забегать вперед. Мы еще к этому не пришли”. Однако дискуссии продолжаются, показывая, что на Даунинг-стрит полны решимости продолжать помогать Украине даже после вступления в должность Трампа. Любое привлечение войск окажет существенное давление на бюджет Министерства обороны, тогда как Казначейство всячески стремится сокращать расходы.

Весной сэр Кир обнародует график увеличения затрат Великобритании на оборону до 2,5% ВВП в год по сравнению с нынешними 2,3%, однако пока неясно, удастся ли достичь целевого показателя до 2030 года. В развертывании миротворцев могут оказаться задействованы тысячи британских солдат, а военное руководство уже предупредило, что вести войну Великобритания не в состоянии. Также Россия может счесть подобный шаг эскалацией, чего на Даунинг-стрит никогда не хотели. Сменяющие друг друга премьер-министры сопротивляются подобной инициативе с тех самых пор, как в феврале 2022 года Россия начала свою полномасштабную военную операцию.

Украина не входит в НАТО, которая обязывает страны-члены расценивать нападение на одного как нападение на всех, хотя Великобритания выступает за ее принятие в блок. Также, несомненно, возникнут вопросы касаемо введения и обеспечения бесполетной зоны над новой территорией Украины. Бывший премьер-министр Борис Джонсон, экс-глава Министерства иностранных дел Джереми Хант и два бывших министра обороны — Грант Шэппс и сэр Гэвин Уильямсон — выражают заинтересованность и публично поддерживают идею размещения на Украине миротворческих сил Запада.

Представитель правительства Великобритании заявил: “Великобритания играет ведущую роль в поддержке Украины, именно поэтому премьер-министр ежегодно выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь стране столько, сколько потребуется. В этом году Великобритания потратит на военное финансирование Киева больше, чем когда-либо. Мы по-прежнему делаем акцент на укреплении обороноспособности Украины и продолжаем убеждать международных партнеров в необходимости наращивания ее финансовой поддержки, чтобы гарантировать поражение Путина. Премьер-министр также берет на себя четкое обязательство регулярно разговаривать с президентом Зеленским. Шесть раз они встречались лично, включая две встречи в резиденции на Даунинг-стрит”.

В Елисейском дворце от комментариев отказались.