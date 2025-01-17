На переговорах с Трампом Путин непременно потребует, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО (Bloomberg, США)

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.

Bloomberg: на переговорах по Украине Россия потребует нейтралитета Киева

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным уже готовится, но в Кремле это пока не подтвердили, сообщает Bloomberg. Когда бы ни начались переговоры, ясно одно: Россия будет настаивать на нейтралитете Украины и прекращении расширения НАТО.

На любых переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом Россия непременно потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с альянсом НАТО, приняла нейтралитет и ограничила вооруженные силы, сообщили осведомленные источники.

Убежденный в том, что его преимущество на поле боя на Украине лишь крепнет, президент России Владимир Путин полон решимости достичь своих целей: перекрыть Киеву дорогу в Организацию Североатлантического договора и наложить ограничения на его военный потенциал, заявили осведомленные с точкой зрения Кремля источники на условиях анонимности в силу конфиденциальности вопроса.

Позиция Кремля заключается в том, что отдельные члены НАТО вольны отправлять на Украину оружие в рамках двусторонних соглашений о безопасности, однако оно не должно использоваться против России или же для повторного захвата территорий, сказал один из источников, знакомый с подготовкой Москвы к переговорам.

Жесткие и открытые требования наверняка будут неприятны украинским лидерам после почти трех лет вооруженного конфликта. Позиция российского лидера также противоречит изъявленному Трампом желанию прекратить конфликт как можно скорее и может быть призвана обеспечить Москве пространство для маневра на переговорах. Россия действительно добивается успехов на востоке Украины, но медленно и дорогой ценой.

Украина и Россия уже ведут ограниченные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от ударов, сказал человек, знакомый с подготовкой в Кремле.

Осведомленные украинские чиновники заявили, что единственные переговоры между Киевом и Москвой в настоящее время ведутся об обмене заключенными и возвращении депортированных детей.

Российские условия также подразумевают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, захваченными Россией, включая присоединенный в 2014 году полуостров Крым, хотя Москва допускает некоторый обмен землями, сообщили некоторые из источников.

Кремль на запрос о комментарии не откликнулся.

На прошлой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным готовится, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в понедельник, что никакой существенной подготовки пока не велось. Переговоры о прекращении боевых действий также еще не начались.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре смягчил свою позицию, допустив прекращение огня несмотря на то, что Россия по-прежнему занимает часть территории его страны. По словам Зеленского, Киев должен опираться на дипломатию для возвращения захваченных земель.

“Вопрос территорий — не главная проблема конфликта, — сказала основатель консультационной компании R.Politik и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Татьяна Становая. — У него гораздо более обширный контекст, который Запад, по-видимому, так до сих пор до конца и не понял”. Она отметила “непоколебимую” позицию Москвы по вступлению Украины в НАТО и разоружению.

Будущий лидер США и его главные помощники не проявили особого энтузиазма в отношении обязательных гарантий безопасности для Украины, особенно посредством членства в альянсе, однако некоторые голоса в лагере Трампа ратуют за дальнейшую поддержку Киева, если тот будет придерживаться дипломатии, чтобы получить возможность вести переговоры с позиции силы.

С тех пор как Россия ввела войска в феврале 2022 года, страна получила военную помощь от США и Европы на десятки миллиардов долларов.

Главная тревога Украины заключается в том, что прекращение боевых действий позволит России перегруппировать силы и нанести новый удар. Этой угрозой Киев оправдывает необходимость западного оружия и достаточной армии.

“Украина должна быть нейтральной, не представлять собой угрозы и ни при каких обстоятельствах не служить форпостом НАТО или США, — заявил в интервью в прошлом месяце российский магнат-националист и союзник Кремля Константин Малофеев. — У нее должна быть крошечная армия, достаточная, чтобы защитить границы страны от беженцев и выполнять полицейские функции, — но недостаточная для противостояния с Россией”.

Нейтральный статус должен быть закреплен в конституции Украины, заявили Малофеев и еще двое источников в Москве.

Чуть больше года назад Путин передал высокопоставленным должностным лицам США через косвенные каналы, что мог бы рассмотреть отказ от требования нейтралитета для Украины и даже от сопротивления возможному членству в НАТО, заявили тогда два человека, близких Кремлю. Путин постоянно объяснял спецоперацию угрозой вступления Украины в НАТО, и сообщение о таком пробном шаре было встречено США с недоверием.

Однако с тех пор военное положение России улучшилось, а ее войска продвигаются вперед на востоке Украины. Это воодушевило Путина и убедило его занять более жесткую позицию, сообщил один из источников, осведомленных о текущих приготовлениях.

Правда, Украина все еще удерживает территорию в Курской области после неожиданного вторжения в прошлом году. Она может стать козырем, если Киев сумеет ее удержать, а США в пятницу объявили о самых масштабных и агрессивных санкциях против российской нефти.

Минимальные требования России — нейтралитет Киева, прекращение дальнейшего расширения НАТО на постсоветские государства и жесткие ограничения на численность ВСУ, подытожил работающий с Кремлем политический аналитик Павел Данилин.

Путин заявил, что любое мирное соглашение должно основываться на так называемых Стамбульских соглашениях. Последний проект документа от весны 2022 года запрещал иностранным войскам находиться на Украине и проводить совместные учения, а Киеву — вступать в любые внешние военные альянсы, напомнил российский лидер в июне.

Американские СМИ в прошлом году сообщили другие подробности из документов, над которыми тогда велась работа, — в частности, что на Украину не должно поступать иностранное оружие, включая ракеты. Однако стороны так и не нашли общий язык по некоторым пунктам, включая ограничения для вооруженных сил Киева, сообщили тогда издания.

По их словам, Россия требовала ограничить численность вооруженных сил Украины 85 тысячами солдат и 342 танками, а дальность украинских ракет 40 километрами, тогда как Украина хотела армию численностью 250 тысяч человек и 800 танков, а также ракеты дальностью до 280 километров.

Наконец, страны не смогли договориться о гарантиях безопасности для Украины — вероятно, это и станет стержневым элементом любых дальнейших переговоров.

* Организация признана в России выполняющей функции иноагента.