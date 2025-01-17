Армения договорилась с Россией о сокращении госдолга в счет суммы за вооружение

ЦАМТО, 16 января. Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"По данным министра финансов Армении Ваге Ованнисяна, между минфинами Армении и России достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга", – сказал он на пресс-конференции.

При этом С.Папикян затруднился ответить, на каком этапе находится реализация этой инициативы.

Как напоминает агентство, в ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. Он предлагал обсудить сокращение армянского долга перед Москвой в размере выплаченной за оружие суммы. В свою очередь, Россия не сообщала о каких-либо задержках в поставках.

Министр обороны также назвал Москву стратегическим союзником, отметив, что армяно-российские отношения продолжают развиваться.

"Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. <...> У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависят глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", – отметил С.Папикян.

Он добавил, что Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества и юридически продолжает принимать участие в ОДКБ.