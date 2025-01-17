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ЦАМТО

Чехия получила компенсацию в 15,2 млн. долл. от ЕС за поставки оружия ВСУ

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Флаги Чехии и Евросоюза
Флаги Чехии и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

ЦАМТО, 16 января. Чехия получила из Европейского фонда мира (EPF) 372 млн. крон (около 15,2 млн. долл.) в качестве компенсации за поставленную на Украину в 2024 году военную технику.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные Минобороны республики.

"Чехия получила компенсацию за поставленную Украине военную технику из Европейского фонда мира (EPF) за 2024 год на общую сумму 372 млн. крон. Следующая компенсация будет выплачена в 2025 году", – говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Всего с 2022 года Чехия получила от EPF более 730 млн. крон (около 29,8 млн. долл.). Ранее, в декабре минувшего года, глава военного ведомства Яна Чернохова сообщила, что с начала военного конфликта на Украине Чехия поставила Киеву военные материалы на сумму 7,3 млрд. крон (около 300 млн. долл.

Как отмечает агентство ЧТК, первоначальной целью EPF было финансирование миссий и операций ЕС, а также содействие стабилизации стран-партнеров ЕС. Однако после начала военного конфликта на Украине фонд стал использоваться для возмещения расходов на военную технику, поставляемую Киеву государствами-членами ЕС.

Миссия ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM) также финансируется из EPF, в ее рамках Чехия принимает участие в подготовке украинских военнослужащих. В декабре Я.Чернохова заявила, что чешская армия на данный момент приняла участие в подготовке более 7 тыс. украинских военнослужащих как в Чехии, так и в Польше.

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