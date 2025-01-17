Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский превращает политику в театр - Интервью ТАСС

Вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко в интервью ТАСС рассказал об "энергетическом лицемерии" Запада, порассуждал о возможности эскалации в Приднестровье и выразил мнение, что украинский конфликт могут решить только Владимир Путин и Дональд Трамп.

— Энергетическая дипломатия является одной из основных целей вашего визита. Накануне, в частности, стало известно об атаке Украины на инфраструктуру "Турецкого потока", по которому газ поступает в том числе в европейские страны. Можно ли считать это актом энергетического терроризма?

— Это только часть проблемы, сама проблема намного сложнее. Мы воспринимаем эту энергетическую проблему как политическое давление. И не столь существенно то, откуда и каким образом попадает газ к нам, но важно, каким образом мы хотим это решить. Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа. Это наносит ущерб всему Евросоюзу. Но в конечном итоге на этом зарабатывают западные страны Европы, потому что восточные страны Евросоюза теряют конкурентоспособность. Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всем Евросоюзе в целом.

— Какие пути Словакия видит для преодоления текущего энергетического кризиса, вызванного прекращением транзита газа через Украину?

— Я не министр экономики, а председатель политической партии и в настоящее время — заместитель председателя парламента, так что я рассматриваю этот вопрос с политической точки зрения. Меня обижает, когда западные страны, например Франция, говорят, что они способны поставлять нам атомное топливо, а это топливо на самом деле происходит из России. Меня обижает, когда кто-то говорит, что "мы больше не покупаем российский газ", при том что состав [закупаемого ими] газа — российский. Это касается и газа, и нефти. Любой человек, который представляет себе технологический процесс, понимает, что нельзя просто так заменить одно топливо другим и перестать использовать то, которое использовалось раньше на атомной электростанции. Я воспринимаю это как лицемерие и неискренность Запада, потому что они хотят сохранить свой уровень социального обеспечения. И такие политики, как Макрон или Зеленский, не служат своим государствам. Макрон делает громкие заявления, но я вижу, что в России осталось много французских компаний. Нам говорят, что все немецкие и французские компании покинули Россию, но это не так.

— Ранее Роберт Фицо заявил о том, что Словакия может остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь украинским беженцам в ответ на прекращение транзита. Однако пока этого не произошло. Сохраняется ли возможность подобных ответных мер?

— Вы знаете, Фицо тоже политик. И действительность зачастую отличается от сделанных заявлений. Он является председателем своей политической партии, а я являюсь председателем своей политической партии. У меня всегда была четкая позиция относительно Российской Федерации. Для меня было большой честью выступить в Государственной думе в 2018 году. У меня здесь хорошие отношения. Я получил также звание почетного доктора МГИМО. Я был здесь в 2019 году во время парада 9 Мая. И то, что политики говорят сейчас, сильно отличается от того, что они говорили тогда. Меня как политика и как председателя политической партии обижает то, что Зеленский говорит, потому что я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает. Какая будет реакция Словакии? Это мы увидим. Но поспешная реакция не решит эту проблему.

У нас есть пословица про лошадь, которая зарывается еще больше, когда погибает. Мы видели это на примере решений президента США Джо Байдена, когда он решил амнистировать своего сына и разрешил применение ракет [для ударов вглубь России]. Таким образом ведет себя и Зеленский сейчас. Он понимает, что эта ситуация долго не продержится. Фицо не может решить эту проблему, и Словакия не может решить эту проблему. Эту проблему могут решить только Трамп и Путин. Так же, как вопрос холодной войны решили Горбачев и Рейган, несмотря на то что Горбачев сделал много ошибок.

— То есть вы считаете, что подвижки в урегулировании украинского конфликта могут быть достигнуты в 2025 году за счет взаимодействия Трампа и Путина?

— Да. Я думаю, что так будет. И прошу Бога, чтобы так было, потому что это плохо для нас, для вас и для всех. Когда спорят словаки с чехами, когда возникает напряжение между поляками и венграми или словаками и венграми (у нас тяжелая история в этом отношении, хотя в то же время у нас очень тесные семейные связи между народами, но мы действительно сильно навредили друг другу), конфликты между нами устраивает Запад. Немцы, французы и американцы радуются. Они зарабатывают на этом.

У многих западных государств, в том числе у Великобритании, было много колоний. Шарль де Голль говорил, что конфликт — это необходимое зло для того, чтобы управлять колониями. Западные страны не изменили этот подход. Они хотят сохранить свой уровень жизни, они хотят, чтобы кто-то другой работал на них.

— На фоне прекращения транзита газа через Украину особенно острый энергетический кризис возник в Приднестровье. Считаете ли вы, что это место становится очередной точкой, где может вспыхнуть вооруженный конфликт, в котором заинтересованы западные страны?

— Запад устраивают конфликты и устраивают такие политические марионетки, как Зеленский. Когда возникает конфликт, это значит, что это их тактика. Конечно, когда повышаются тарифы на энергию, когда у людей не хватает денег, тогда возникают конфликты, а людьми становится проще управлять. Ведь когда люди боятся, они не могут работать. Не стоит вопрос, возникнет ли такой конфликт, эти конфликты уже идут.

— То есть вооруженный конфликт в Приднестровье был бы в интересах Запада?

— Вы задаете мне вопросы про региональные конфликты, но проблема намного сложнее. Ни один нормальный человек ни на Западе, ни здесь, в России, не может желать войны. Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт. Как все это будет развиваться на местном уровне, мне трудно судить. Слава богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек — президент Путин. В США президентом становится бизнесмен, который откровенно говорит, что будет заниматься Панамой и Гренландией. Поэтому очень важно, чтобы Трамп и Путин договорились. Без договоренностей таких политиков ничего не изменится, не произойдет.

— Намерена ли Словакия развивать сотрудничество с Россией? В каких сферах?

— За этим мы и здесь. Позиция Словакии обусловлена историей. У нас много общего с Россией: общая история борьбы против фашизма, мы славянские народы, у нас почти одинаковые государственные флаги, одинаковые цвета. У кого другого должны быть хорошие отношения, как не у нас? В период с 2016 по 2020 год как председатель парламента я наносил много визитов, и я всегда был убежден, что надо укреплять отношения. Конечно, это не только энергетические и экономические связи — у вашего народа прекрасные книги, культура. Я это понял и сейчас в Большом театре. Что отличает словаков и русских от Запада — это эмоции, чувства и сердце. Меня зовут Данко, как героя [Максима] Горького (из рассказа "Старуха Изергиль" — прим. ТАСС). Я часто это использовал в качестве примера, когда общался с разными политиками, потому что я и впрямь это чувствовал в общении с русскими. На Западе вы не найдете такой книжный магазин, как я вчера здесь видел, такие собрания книг.

Не стоит вопрос о том, нужно ли нам развивать отношения. У нас очень тесные связи в области спорта, культуры. Я всегда старался, чтобы в Словакию приезжали известные личности из России: например, [шахматист Анатолий] Карпов приезжал к нам (я хочу передать ему привет), был у нас и [хоккеист Владислав] Третьяк. И мы будем развивать эти отношения. Сейчас должна была выступать певица [Анна] Нетребко, против чего были большие возмущения. Я хочу, чтобы визит нашей делегации в Россию, парламентской делегации из Евросоюза, стал неким символом. И я уверен в том, что это удалось.

— Ранее вы упоминали о возможности двусторонних визитов на высоком уровне между РФ и Словакией. Вы могли бы нам рассказать, какие именно поездки готовятся в 2025 году?

— Мы посмотрим, как все будет развиваться. Первый шаг сделал премьер-министр Фицо. Что касается нашей политической партии, у нас три министерства: Министерство культуры — уже готовятся приглашения для ваших деятелей культуры, Министерство туризма и спорта и Министерство окружающей среды. Я, конечно, буду рекомендовать нашим министрам осуществлять взаимные визиты, но за все это отвечает правительство.