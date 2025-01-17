Стармер и Макрон обсуждают возможное участие Великобритании и Франции в миротворческой миссии на Украине - СМИ

Лондон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Британской премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон рассматривают возможность отправки британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после потенциального мирного соглашения, сообщает The Telegraph.

"Специалисты по прессе Даунинг-стрит и Елисейского дворца не оспаривали, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в резиденции Чекерс на прошлой неделе", - пишет издание, отмечая, что "подробности разговоров держатся в тайне официальными лицами в Лондоне и Париже".

Газета уточняет, что Макрон поддерживает эту идею и уже обсудил вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам одного из источников The Telegraph, "есть проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и не будет ли это рассматриваться как эскалация".

Издание обращает внимание на то, что критические замечания Дональда Трампа, который на следующей неделе вступит в должность президента США, "по поводу размещения солдат за рубежом и его нападки на финансовую поддержку Украины означают, что американские войска вряд ли примут участие" в возможной миротворческой миссии.