Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Одной из танковых новинок прошлого года стала усовершенствованная версия северокорейской "Арматы" - основного боевого танка "Чхонма-2", известного также по обозначению М2020.

Обновленный образец демонстрировался на проходившей в ноябре в столице КНДР Пхеньяне выставке "Развитие национальной обороны - 2024". На этом мероприятии присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Судя по представленным агентством ЦТАК фотоматериалам, конструкторы существенно усилили защиту башни, на которой установили комплекс активной защиты.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Расположение поворотных пусковых установок, а также антенн радиолокационной станции и специальных интегрированных датчиков свидетельствует об имеющихся возможностях по уничтожению вражеских дронов-камикадзе и противотанковых управляемых ракет, подлетающих к танку.

Ранее в Сети появлялись кадры испытаний КАЗ, проведенных на полигоне. В настоящее время всего лишь несколько стран обладают своими подобными системами, Северная Корея вошла в их число.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На танке смонтированы элементы системы оптико-электронного подавления, засекающей работу лазерных дальномеров и выставляющей аэрозольную завесу.

Ранее сообщалось, что в КНДР построено новое предприятие по производству бронетехники, на котором, как ожидается, и будет выпускаться улучшенный "Чхонма-2".

Роман Катков