Никитин: Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $300 миллионов
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО в зоне специальной военной операции (СВО) на сотни миллионов долларов. Он также сообщил об успехах FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник».
Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области
Никитин выделил местных инженеров, которые с нуля и меньше чем за год создали боевого дрона «Князь Вандал». «Безусловно, в этом году мы продолжим поддержку героев специальной военной операции и их близких. А юбилей Великой Победы отметим с особым чувством — чувством единения поколений», — сказал он.
В России запустили серийное производство «Князя Вандала Новгородского»
Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.
Алексей Чадаев
Генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник»
Чадаев отметил, что проводные БПЛА, управление которыми осуществляется через оптоволоконный кабель, уже поступают в зону спецоперации.
Также Чадаев заявил, что дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России. Сейчас идет развертывание производственной сети. Часть производства планируется организовать недалеко от передовой СВО. Чадаев отметил, что возглавляемый им НЦП оказывает консультации различным российским разработчикам, которые заинтересованы в создании проводных дронов.
«Князь Вандал» признали революционным оружием России в зоне СВО
Военный аналитик и сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил, что дроны, которые управляются по оптоволоконному кабелю, можно считать революционным оружием России.
Сергей Полетаев
Военный аналитик
По его словам, ВС России имеют возможность масштабировать производство беспилотников с оптоволоконным каналом связи. Однако он считает, что и Украина сможет быстро создать собственные разработки в этом направлении.
FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые был использован в Курской области в августе 2024 года. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Название дрона происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом, пояснил Андрей Никитин.