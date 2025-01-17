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Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов. Что известно об этом российском оружии?

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Никитин: Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $300 миллионов

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО в зоне специальной военной операции (СВО) на сотни миллионов долларов. Он также сообщил об успехах FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник».

Он [«Князь Вандал»] уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием

Андрей Никитин

Губернатор Новгородской области

Никитин выделил местных инженеров, которые с нуля и меньше чем за год создали боевого дрона «Князь Вандал». «Безусловно, в этом году мы продолжим поддержку героев специальной военной операции и их близких. А юбилей Великой Победы отметим с особым чувством — чувством единения поколений», — сказал он.

В России запустили серийное производство «Князя Вандала Новгородского»

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.

Теперь врагу можно ожидать нечаянной радости не только днем, но и ночью. Аппарат именно серийно пошел на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше. Теперь дело за бойцами, которые применяют этот дрон

Алексей Чадаев

Генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник»

Чадаев отметил, что проводные БПЛА, управление которыми осуществляется через оптоволоконный кабель, уже поступают в зону спецоперации.

Также Чадаев заявил, что дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России. Сейчас идет развертывание производственной сети. Часть производства планируется организовать недалеко от передовой СВО. Чадаев отметил, что возглавляемый им НЦП оказывает консультации различным российским разработчикам, которые заинтересованы в создании проводных дронов.

«Князь Вандал» признали революционным оружием России в зоне СВО

Военный аналитик и сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил, что дроны, которые управляются по оптоволоконному кабелю, можно считать революционным оружием России.

Это научно-техническая революция, которую кто-то по значимости сравнивает с появлением артиллерии. Хотя я бы не говорил так пафосно. Тем не менее это серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах

Сергей Полетаев

Военный аналитик

По его словам, ВС России имеют возможность масштабировать производство беспилотников с оптоволоконным каналом связи. Однако он считает, что и Украина сможет быстро создать собственные разработки в этом направлении.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые был использован в Курской области в августе 2024 года. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Название дрона происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом, пояснил Андрей Никитин.

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