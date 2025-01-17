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Интерфакс-АВН

Арктика в ближайшие десятилетия будет одной из стратегически наиболее важных частей света - Рубио

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Арктика
Арктика.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Баранов

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Арктический регион в условиях глобального потепления в течение ближайших десятилетий будет в числе наиболее важных для всего мира, заявил в среду кандидат в госсекретари США Марко Рубио.

"Арктика в ближайшие 50-100 лет будет одним из самых важных регионов в мире", - сказал он на слушаниях в сенате.

Рубио объяснил, что, в частности, это связано с тем, что по мере потепления климата через Арктику будет проходить все больше морских торговых маршрутов.

Он добавил, что именно поэтому для США так важно активное присутствие в Гренландии, о чем в последние недели часто говорит избранный президент США Дональд Трамп.

"Гренландия стратегически важная территория. Это связано с географией, с тем, что там есть важные для нас полезные ископаемые", - заявил Рубио.

При этом кандидат в госсекретари США подчеркнул: он не считает, что Китай должен играть заметную роль в Арктике.

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Страны
Китай
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
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