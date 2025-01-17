На Украине Путин испытал решимость Запада на прочность. Обрушит ли ее Трамп окончательно? (CNN, США)

CNN: Трамп скептически относится к альянсу НАТО, который он унаследует

Украина и некоторые страны НАТО живут в радужных ожиданиях, что при Трампе они добьются серьезных дипломатических перемен, сообщает CNN. Однако скептицизм новоизбранного президента США и улетучившееся единство внутри НАТО говорит о том, что Киеву не стоит надеяться на что-либо хорошее.

Ник Пейтон Уолш (Nick Paton Walsh)

Британский военный лидер Уинстон Черчилль сказал однажды: "Я — оптимист. Не вижу особой пользы быть кем-то еще". Начавшийся год породил на Украине и в некоторых странах НАТО радужные ожидания (а, возможно, и совершенно осознанные), что при Трампе Белый дом добьется серьезных дипломатических перемен.

Вообще-то у них нет выбора, поскольку именно мера американской поддержки определит исход этого конфликта, а ближайшее окружение Трампа отнюдь не намерено продолжать ее на нынешнем уровне (заметим: едва достаточном). Более того, некоторые откровенно ей противятся. Однако послужной список Москвы на мирных переговорах за десятилетие украинского конфликта требует великой осторожности — не сказать откровенного цинизма.

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине Кит Келлог еще в апреле прошлого года изложил в аналитической статье основные принципы оптимистического мирного соглашения. Принципы следующие: прекращение огня, участие Украины в переговорах в качестве обязательного условия для продолжения военной помощи и, наконец, перспектива демилитаризованной зоны, чтобы гарантировать заморозку линии фронта вдоль нынешних рубежей. План подразумевает, что Москва согласится прекратить боевые действия на условиях США, но не решает главной проблемы, которую признают его же авторы, — Украине нужно больше оружия, чем НАТО может предоставить. Однако союзники США изучают предложения Келлога вполне серьезно, и даже складывается впечатление, что они согласны и готовы принять участие.

Один европейский военный чиновник сообщил телеканалу CNN, что "активно обсуждается" вопрос о развертывании войск в демилитаризованной зоне (если о ней удастся договориться по условиям мирного соглашения и если потребуется помощь). Западные чиновники не раз повторяли свою точку зрения, что Москва по-прежнему не желает затевать полномасштабный конфликт с НАТО.

Быть может, некоторое присутствие войск НАТО на линии фронта Украины действительно удержит Кремль от попыток постепенного продвижения вперед — вопреки соглашению о прекращении огня, как он уже пытался раньше. В понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил отправку на Украину "партнерских контингентов" с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Париж недавно сам предложил отправить свои войска для обучения ВСУ на местах, но украинские СМИ пошли еще дальше, очертив контуры будущего миротворческого контингента НАТО.

В воскресенье будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолц заявил в эфире телеканала ABC: "Все знают, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем". Во вторник его комментарии подхватил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заметив, что команда Трампа "стала больше упоминать реалии на земле".

Трамп унаследует НАТО, альянс, к которому он относится очень скептически и в котором прежнее единство насчет Украины постепенно рушится.

Канцлер Германии Олаф Шольц прервал многомесячную дипломатическую изоляцию президента Владимира Путина телефонным звонком в ноябре, однако самые восточные члены НАТО осознают, чем опасен Кремль, осмелевший от безнаказанности, и по-прежнему считают долгосрочное поражение Москвы лучшим способом гарантировать европейскую безопасность.

Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила CNN из Рима, что, по ее мнению, при правильной поддержке Украина все еще может победить.

"Ставки для европейской безопасности высоки как никогда, — сказала она. — Масштабы гибридных атак по всей Европе уже резко расширились, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже дальнейшей поддержки".

"Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня наверняка потерпит неудачу. Россия всего лишь перевооружится и нападет снова", — считает Каллас.

"Плохой мир приведет лишь к еще большей войне, как уже случалось, — добавила она. — Мы должны извлечь уроки из прошлого и добиться устойчивого соглашения".

Мирный процесс с изъяном

Предыдущие попытки добиться прекращения огня на Украине характеризовались обманом и во многом были лишь формальностью. В 2014 году Крым был захвачен небольшим отрядом "зеленых человечков" без знаков отличий, которые заняли украинские базы на полуострове. (Путин позже признал, что это были российские военные).

В дальнейшем прозрачным фиговым листком для московской аннексии послужили сепаратистские восстания в Донбассе. Россия нередко с воодушевлением преследовала военные цели, одновременно рассуждая о мире. Так, в феврале 2015 года развернула операцию по захвату стратегического города Дебальцево в самый разгар мирных переговоров в Минске, взяв город в первые же дни прекращения огня.

Присутствовавшие при этом помнят, что процесс изначально был с изъяном. Руководитель наблюдательной миссией ОБСЕ в 2014-15 годах Александр Хуг сказал CNN: "Идеального прекращения огня не бывает в принципе. Нарушения непременно будут. Ключевой вопрос в том, какие предусмотрены санкции и меры по исправлению положения". Он подчеркнул, что, если одной из сторон нечто подобное сойдет с рук, это станет "приглашением к действию" для другой.

Он добавил: "Ситуация тогда и сегодня отличаются, однако ключевые уроки, извлеченные десять лет назад, актуальны и поныне".

Риторика Москвы также кардинально изменилась за последнее десятилетие — вместе с потерями. В 2014 году Путин делал вид, что не контролирует сепаратистские восстания, и российские военные несли относительно небольшие потери при весомых территориальных приобретениях.

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Нынешний же конфликт Кремль подает как экзистенциальную битву со всей НАТО — возможно, чтобы оправдать свои не слишком убедительные действия. С другой стороны, альянс еще не направил на Украину войска, лишь пожертвовал не самое актуальное вооружение. Этот перекос в восприятии конфликта наверняка исказит ход переговоров. У России попросту больше на кону, чем у НАТО. Поэтому Путин вряд ли удовольствуется незначительными уступками со стороны Киева на переговорах и вместо этого будет стремиться к более крупным приобретениям.

Большие потери

Есть надежды, что Трамп со своей непредсказуемостью и очевидным желанием не допустить повторения позора, сопоставимого с выводом войск из Кабула, передумает и захочет нанести Путину поражение. Но для этого избранному президенту придется пересмотреть два ключевых момента в своем поведении — отринуть страх расстроить главу Кремля прилюдно и отказаться от стремления сократить участие США в иностранных конфликтах.

Киев и другие члены НАТО (так написано в оригинале — прим. ИноСМИ) любят рассуждать о "мире посредством силы". Но более серьезный риск грядущего года — медленный и даже мучительный дипломатический процесс, в ходе которого несоблюдение прекращения огня со стороны Путина при незначительных, но неуклонных территориальных приобретениях внесут раскол в ряды союзников Украины, и они не найдут общего языка о том, нарушения какого масштаба потребуют полноценного участия НАТО.

Как и в 2014 году, неужели мы пойдем на Россию войной из-за Крыма или Дебальцево? Если же вдоль демилитаризованной зоны появятся войска НАТО или Европы, какой масштаб нарушений или жертв потребует ответных действий альянса против ядерной державы? Да и согласится ли Белый дом со своими европейскими союзниками?

И как только единство НАТО и поддержка Киева ослабнет, а европейские правительства начнут меняться, возродить их будет все труднее. Путин это знает и уже делал на это ставку. Но лишь сейчас он обрел в Белом доме столь явного сторонника, как Дональд Трамп.

Время, может, и не полностью на стороне Путина, учитывая военные потери, финансовые затраты и урон для экономики, которая постепенно перегревается из-за фронтовых выплат. Но в этом году глава Кремля наверняка увидит, как единая поддержка НАТО Украины — еще недавно данность, навевавшая в Москве тревогу — превратится в неторопливую и сговорчивую дипломатию, которой он уже воспользовался в 2014 году. В сочетании с неуклонным продвижением вперед на поле боя этого может оказаться достаточно, чтобы приблизить Путина к победе, которая ему так нужна.