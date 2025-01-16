Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции

Европейские институты отмечают, что в 2025 году в центре внимания Запада по прежнему будет находиться концепция все более далеко идущих санкций в отношении Минска и Москвы.

Напомним, что Беларусь уже не один десяток лет подвергается экономическому давлению как отдельных государств, так и различных организаций, среди которых наиболее выделяется Евросоюз. На текущий момент в общей сложности ограничения распространяются на 287 лиц и 39 организаций в Республике, которым Запад вменяет ответственность за «нарушение прав человека и инструментализацию миграции».

ЕС обвиняет Минск в создании так называемого миграционного кризиса. Хотя хаос возле границ усилился в 2021 году, когда Польша и Литва перестали впускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза.

Тема миграции широко используется на Западе для различных целей, часто как демонстрация угрозы безопасности и идентичности Европы. Так, очередной раз Брюссель обвинил Минск и Москву в «использовании миграции» в декабре прошлого года, назвав это «гибридной войной», направленной на «дестабилизацию» европейских обществ. Это стало обоснованием для изменения консервативного подхода союза к миграционной политике. ЕС дал зеленый свет спорному плану Польши по приостановлению права на убежище.

Одновременно под предлогом противодействия «использованию миграции» Брюссель выделил 170 миллионов евро шести странам на укрепление милитаризацию границы с Беларусью и Россией. Подчеркнем, что эти деньги будут потрачены, в первую очередь, как на оборудование системы наблюдения, так и фортификационных сооружений вдоль границ Союзного государства в рамках проектов «Восточный щит» и «Балтийская линия обороны».

В то же время Польша, которая входит в шестёрку реципиентов от Брюсселя, приняла с 1 января т.г. председательство в Евросовете. На этот период среди задач Варшава определила повышение обороноспособности ЕС; усиление поддержки упомянутых проектов.

К тому же, в вопросах внутренней безопасности в Варшаве назвали приоритетом борьбу с гибридными угрозами, включая поиск новых решений проблемы миграции и безопасность внешних границ ЕС. Стоит полагать, говоря о поиске решения, Варшава лукавит. Ведь польским руководством также заявлено, что «для обеспечения адекватного ответа ЕС на «инструментализацию миграции со стороны России и Беларуси», польское председательство будет посвящено работе над усилением санкций ЕС против Минска и Москвы».

Надо сказать, что в Беларуси видят проблемы, связанные с усилением миграции и ищут их решение. Для Республики этот вопрос имеет особую значимость. Находясь между Востоком и Западом, белорусское государство постоянно находится под влиянием миграционных тенденций. Ранее Минску удавалось успешно противостоять этим вызовам благодаря тесному международному сотрудничеству. Сегодня, в условиях, когда эти механизмы были сломаны, Минску удалось снизить количество нелегальных мигрантов, которые оказываются на территории стран ЕС, до уровня 2020 года и ниже. Об этом еще в октябре прошлого года заявил советник постоянного представительства РБ при организациях ООН в Вене Вадим Пахомчик.

Беларусь продолжает искать пути сотрудничества и неоднократно предлагала ЕС открытый диалог для совместного решения проблем, но ответа не получила. Вероятно, Западу удобно поддерживать хаос на границе с Беларусью, чтобы использовать его, как повод для санкций и давления.

Сергей Острына