Через оскорбления и обиды: сможет ли Франция влиять в Африке - Мнения ТАСС

Олег Осипов — о том, как страны африканского континента избавляются от французских военных

Франции указали на дверь: в начале второй декады января французский военный контингент покинул базу Абеше в Чаде. Это событие стало важным, но, похоже, не последним эпизодом в попытках бывших французских колоний освободиться от влияния прежней метрополии и зажить по своему собственному разумению, без диктата и команд из-за моря.

Ралли Дакар — Париж

То, что казалось немыслимым каких-то пять лет назад, произошло: уже шесть государств Африки, являвшихся колониальными владениями Франции, изгнали войска бывшей метрополии. Первой ласточкой стала Мали: в мае 2022 года правительство этой западноафриканской страны расторгло соглашение с Парижем в сфере обороны, и французским военным пришлось уйти восвояси.

В марте 2023 года руководство Буркина-Фасо денонсировало договор с Францией о военной помощи, заключенный еще в 1961-м. Галлы ретировались. В октябре — декабре того же года французский контингент по требованию властей Ниамея покинул Нигер. Год спустя пришел черед Чада: 29 ноября власти республики объявили о прекращении действия соглашения в области обороны с Францией и потребовали вывести всех иностранцев в форме. Срок был отведен до 31 января 2025 года.

Французские войска и истребители на постоянной основе дислоцировались в Чаде с 1960 года, когда эта африканская страна обрела независимость, — использовались для обучения и подготовки чадских Вооруженных сил. В общей сложности французский контингент в Чаде насчитывал около 1 тыс. человек личного состава, расквартированных на трех базах. Власти африканской республики согласовали с бывшей метрополией график, в соответствии с которым 10 декабря 2024 года французские истребители покинули Чад, а 20 декабря первые 120 солдат вылетели из Нджамены во Францию в рамках вывода контингента. Пока во Франции отмечали Рождество, французская военная база в городе Файя-Ларжо была передана под управление чадской армии, а вскоре после Нового года то же самое произошло и с базой Абеше. Пока еще остающихся в Чаде французских военных перебрасывают в Нджамену, откуда они впоследствии должны вместе с техникой эвакуироваться через камерунский порт Диала. Впрочем, по информации чадских СМИ, речь об окончательном уходе из Африки не идет: выводимый из Чада контингент перебрасывают в Бенин.

Власти другой страны на Западе Африки — Сенегала — согласовывать с руководством Франции решение о выводе иностранных военных не стали. Президент Бассиру Диомай Фай в канун Нового года просто взял да и объявил, что в 2025 году его страна избавится от всех иностранных контингентов. Французы в форме пока еще в Сенегале, но, видимо, скоро им предстоит отправиться по маршруту знаменитого ралли Париж — Дакар, только в обратном направлении. И по возвращении в европейскую страну их едва ли будут ждать награды и лавры победителей.

Правда, президент Франции Эмманюэль Макрон попытался сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, будто вывод французских контингентов проводится по согласованию с африканскими странами. Заодно он обиженно упрекнул эти страны в том, что они даже не поблагодарили Францию за "помощь в борьбе с терроризмом".

Лицемерие Макрона, разумеется, не осталось без ответа: президент Франции "ошибся эпохой", его высказывания "граничат с пренебрежением к Африке и африканцам", отреагировал президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно. А премьер-министр Сенегала Усман Сонко напомнил, что африканцы способствовали победе над фашистами во Второй мировой войне. "Если бы африканские солдаты, иногда мобилизованные силой, подвергавшиеся жестокому обращению и, наконец, преданные, не были развернуты во время Второй мировой войны для защиты Франции, эта страна, возможно, сегодня была бы немецкой", — заметил он.

Заодно Сонко подчеркнул, что Сенегал ничего не согласовывал с Парижем, а его решение о выводе всех иностранных войск "продиктовано единственно его волей как свободной, независимой и суверенной страны". Он также уточнил, что Франция не имеет ни возможности, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета стран Африки. Напротив, она "часто способствовала дестабилизации в некоторых африканских странах, таких как Ливия, с катастрофическими последствиями для стабильности и безопасности Сахеля".

Из Африки без любви

В 2021 году французы сняли пародию на Джеймса Бонда — "Агент 117: из Африки с любовью". Действие картины разворачивается в начале 1980-х. По сюжету суперагент под псевдонимом OCC 117 должен помочь диктатору из бывшей французской колонии предотвратить государственный переворот, который пытаются устроить повстанцы при тайной поддержке со стороны Советского Союза. Картина снималась во Франции и в Кении, но сюжетные перипетии отчасти напоминали события в Кот-д’Ивуаре полувековой давности. Фильм не стал пророческим. Совсем наоборот: в новогоднем послании президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что с января 2025 года французский лагерь 43-го батальона морской пехоты в Порт-Буэ передается местным Вооруженным силам. Он добавил, что база будет переименована в лагерь генерального корпуса Уаттара Тома д'Акэн. Название базы — дань уважения ивуарийскому генералу Тома д'Акэну (1916–1990), первому начальнику штаба, "солдату исключительной карьеры".

Примечательно, что Кот-д’Ивуар до начала нынешнего века удерживал репутацию "витрины французского колониализма в Западной Африке". В советское время, с 1969 по 1986 год, дипотношений между СССР и Берегом Слоновой Кости вообще не существовало. Зачем нам друг-буржуй, пусть и темнокожий? Да и соседи по Африке до последнего времени относились к Кот-д’Ивуару с большим подозрением и нередко упрекали его в том, что он предоставляет свою территорию иностранным державам для организации вылазок враждебных сил. И если теперь в Ямусукро решили последовать примеру других африканских государств и выдворить французский военный контингент, это, без сомнения, означает, что Африка переживает новый этап борьбы против неоколониализма.

"Березина" или тонкий расчет?

Франсафрика, такая привычная и для кого-то все еще удобная, ты куда? Вывод войск из шести бывших колоний — это а-ля "бегство великой армии Наполеона" в ХХI веке или нет? На мой взгляд, для Парижа речь идет скорее о скоординированном отступлении с целью перегруппировки сил и выработки новых форматов. Да, действительно, монопольное влияние бывшей метрополии десятилетиями снижалось ("спасибо" США, Китаю и прочим), и отказ африканцев от военных баз — свидетельство фундаментального надлома: военное присутствие Франции в мире достигло исторического минимума.

Тем не менее на противоположной, восточной стороне Африканского континента, в Джибути, находится крупнейший французский военный контингент, насчитывающий около 1,5 тыс. военнослужащих. Присутствие Франции прямо у входа в Баб-эль-Мандебский пролив было официально оформлено Договором о сотрудничестве в области обороны, подписанном в 2011 году. Франция управляет пятью военно-морскими и военно-воздушными базами в Джибути, в геостратегической точке, где Красное море встречается с Аденским заливом и далее — с Индийским океаном. Жизненно важная артерия для мировой торговли.

И есть еще Габон в самом углу Гвинейского залива. В отличие от Мали, Буркина-Фасо и Нигера это сравнительно небольшое государство (население примерно в 10 раз меньше) не испытывает натиск джихадизма и терроризма. Доходы от экспорта нефтепродуктов позволили правящему классу обеспечить довольно высокий показатель ВВП на душу населения: почти $9 тыс. — это выше, например, чем в ЮАР (6,7 тыс.). Габон можно было бы назвать (по аналогии с Кот-д’Ивуаром) "фасадом французской мечты в Центральной Африке".

Когда стало известно, что в Либревиле готовится марш протеста против французского военного присутствия, власти Габона его запретили. Министр внутренних дел не выдал разрешение на акцию, сославшись на "сотрудничество и военные соглашения". По оценкам экспертов, в Габоне имеется до 350 сооружений, имеющих отношение к французским Вооруженным силам.

По сообщениям французских СМИ, Министерство обороны республики сейчас работает над "переодеванием" своей военной структуры в Африке. Идет формирование Командования для Африки (CPA), которое должно вступить в строй в первой половине 2025 года. Предполагается создать совместную структуру принятия решений для Западной и Центральной Африки, управляемую из Парижа. Одна из главных целей — поддержание способности развертывать подразделения в различных точках материка при одновременном сокращении постоянного военного присутствия на местах.

Пока Макрон обижается на "неблагодарность" африканцев, его подчиненные не сидят сложа руки и вовсю занимаются разработкой новой стратегии. Весьма показательным в этом смысле выглядит признание специального посланника французского президента в Африке Жан-Мари Бокеля: "Поскольку влияние Франции в Африке в последние годы ослабевало, ее военная стратегия стала смещаться в сторону технической помощи и сотрудничества, ориентированного на обучение. Для наших партнеров завтра важно не количество солдат. Важно качество партнерства, которое мы собираемся построить вместе ради будущего". Иными словами, вопрос больше не в том, что отношения Франции с ее африканскими подопечными изменятся, а в том сможет ли Франция повлиять на характер этих изменений или же останется в роли стороннего наблюдателя.

Зная расчетливость французов, скорее предположу первый вариант. Об этом говорит и тот факт, что Франция вовсю пытается усилить свое экономическое присутствие в англоязычных странах Африки. Уже сейчас ее двумя крупнейшими торговыми партнерами на континенте являются Нигерия и ЮАР.

Разумеется, маневры Парижа не остаются незамеченными. Как заявил на днях президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, самое опасное для Африки — не французские базы, а ее военные советники, через которых она диктует свою волю. "Именно они отвечают за проведение политики Франции в Африке, — подчеркнул он. — Их задача — ослабить наши армии и создать впечатление, что без Франции нам не обойтись". По словам Траоре, "сейчас Франция делает вид, что сворачивает свои базы и уходит из Африки, но на самом деле она просто меняет стратегию — переориентируется на другие страны или оставляет свои контингенты под видом охранных компаний". Вывод? "Для эффективного противодействия империализму и неоколониализму надо покончить с соглашениями о военном сотрудничестве с Францией" и, последовав примеру Буркина-Фасо, Чада и других бывших колоний, взять курс на создание подлинно независимых национальных ВС за счет отказа от военного сотрудничества с Парижем.

Кстати, в создании своих армий африканские страны не прочь использовать опыт и помощь со стороны военных советников и ЧВК из России, как это сделали ЦАР и Мали. Возвращение России на Африканский континент приветствуется еще и потому, что наша страна никогда не была замечена в колониальных замашках — в отличие от той же Франции.

"Сопротивление империализму должно войти в наши гены. Эту борьбу надо вести беспощадно и ежедневно", — заявил президент Буркина-Фасо в эфире телеканала Burkina 24 TV. Шансы на то, что этот пламенный призыв будет услышан и поддержан в других странах, достаточно велики, а значит, французам, возможно, придется-таки вспомнить неприятное слово Berezina как синоним полного провала.