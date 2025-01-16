Хорошенько подумайте, прежде чем отправлять европейские войска на Украину (Financial Times, Великобритания)

FT: европейцы не могут отправить "миротворческие" войска на Украину

Сама идея отправки европейских войск на Украину крайне проблематична, пишет FT. Страны Европы поддерживают Киев и никак не могут считаться третьей нейтральной стороной, поэтому возглавить миротворческие силы они не имеют права по определению.

Сэмюел Чарап

При всех разногласиях между командой избранного президента Дональда Трампа и ключевыми европейскими правительствами, обе стороны, похоже, согласны с преимуществами одной политики: развертывания на Украине европейских сил после окончания боевых действий.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в прошлом месяце Трамп заявил, что контролировать прекращения огня на Украине предстоит европейским войскам. Неназванный член его команды высказался без обиняков: “Мы не собираемся отправлять американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине... Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы”.

Учитывая вероятность острых разногласий между администрацией Трампа и Европой по самым разным вопросам — начиная от торговли и заканчивая климатом — этот редкий консенсус может показаться поводом для ликования. Но сама идея отправки европейских войск на Украину крайне проблематична.

Для начала, царит путаница вокруг самого предназначения этих войск. Одна из моделей постконфликтного развертывания войск третьих стран — миротворческие силы, и потребность в них на Украине вполне может возникнуть после прекращения боевых действий. Но у международных организаций вроде ООН своего рода монополия на миротворчество — и по вполне определенной причине: они могут считаться нейтральной третьей стороной, которая может разрешать споры и выступать честным посредником. Европейские же государства, учитывая их широкую поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению.

Вторая модель для отправки войск на чужую территорию — это так называемые силы прикрытия границы. Это своего рода “растяжка” для сдерживания потенциальной агрессии и демонстрация серьезности намерений. В случае войны эти силы будут противостоять агрессору, и нападение на них автоматически повлечет за собой соответствующий военный ответ. Классический пример — развертывание войск США, Великобритании и Франции в Западном Берлине в годы холодной войны. Их присутствие наглядно демонстрировало, что любая советская агрессия спровоцирует масштабную войну.

Участие ключевых западных государств в безопасности Украины вполне может потребоваться после соглашения о прекращении огня, чтобы не допустить повторного ввода российских войск. Однако складывается впечатление, что европейские лидеры ставят телегу впереди лошади. Сначала им предстоит решить, готовы ли они искренне взять на себя обязательство вступить в войну с Россией, если та снова введет войска. Ставить “растяжку”, не договорившись, какие меры последуют за ее “обрывом”, вовсе бессмысленно.

Кроме того, брать на себя такие обязательства до начала переговоров по урегулированию совершенно преждевременно. Параметры развертывания каких бы то ни было сил на Украине, будь то миротворцев или гарантов, наверняка определятся на переговорах между противниками. А учитывая все, что мы знаем о приоритетах Москвы, когда она вела серьезные переговоры в прошлый раз (весной 2022 года), Кремль наверняка потребует от Украины обязательств не размещать на своей территории никаких иностранных сил — безотносительно условий урегулирования.

Напомним: ключевой целью России на протяжении десятилетий было не допустить присутствия на Украине сил и инфраструктуры НАТО. Европейским лидерам следует задуматься, не побудит ли открытое и заблаговременное обсуждение такого постконфликтного развертывания Россию к дальнейшей борьбе. В конце концов, прекращение огня станет в таком случае непременной предпосылкой для отправки этих войск на украинскую землю.

Приходящая администрация Трампа эту европейскую инициативу поддержала. Это в целом соответствует давнему желанию избранного президента освободить США от вопросов безопасности континента и вместо этого позволить ЕС и Великобритании взвалить на себя ведущую роль. Но развертывание европейских сил на Украине неизбежно вовлечет США. Европейские военные не в состоянии проводить операции за пределами своей непосредственной зоны ответственности без помощи американских союзников. Как следствие, мощное развертывание на Украине лишь подчеркнет эту зависимость, если они обратятся к США за помощью в ключевых областях (воздушные перевозки, логистика и разведка), которые им не под силу в одиночку.

Но, пожалуй, самое главное — это если Россия нарушит прекращение огня и нападет на европейские силы, Вашингтон не сможет увильнуть от ответственности и будет обязан вмешаться. Трудно даже представить себе, чтобы между Россией и союзниками США в Европе разразилась “горячая” война, а американцы отсиживались в стороне. В таком случае удар по авторитету НАТО окажется смертельным. Так что лидеры по обоим берегам Атлантики должны хорошенько подумать, прежде чем обрекать альянс на столь незавидную участь.

Сэмюэль Чарап — старший политолог корпорации РЭНД, почетный глава отдела политики России и Евразии