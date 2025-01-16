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На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

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Фото: Jason Reed / Reuters
Фото: Jason Reed / Reuters.

SpaceNews: Через несколько недель на Землю упадет капсула для Пентагона

Через несколько недель на Землю упадет капсула W-2, созданная для Пентагона в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE) компанией Varda Space Industries. Об этом сообщает издание SpaceNews.

OSPREE основана на платформе Rocket Lab Pioneer, оснащенной капсулой W-2 со спектрометром. На околоземной орбите аппарат проведет несколько недель, после чего начнет спуск, в ходе которого разовьет гиперзвуковую скорость. Поверхности Земли достигнет только капсула W-2, которая должна упасть на полигон в Южной Австралии.

Миссия позволит собрать данные об оптическом излучении плазмы, которая образуется вокруг капсулы при ее гиперзвуковом движении, что позволит получить критически важные сведения о поведении материалов и систем в экстремальных условиях.

OSPREE была запущена в рамках миссии Transporter-12 компании SpaceX.

В марте SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab анонсировала разработку трех новых космических платформ.

Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

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Страны
Австpалия
США
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Проекты
ГЗЛА
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