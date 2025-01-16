«Путин уже не тот, что был в 2022-м»: Британский эксперт предупредил Трампа о явной недооценке российского лидера

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Избранный президент США Дональд Трамп зря надеется быстро заключить соглашение по Украине, он явно недооценивает российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис.

Трамп в оценке действий России и Путина явно опирается на недостоверные данные и недооценивает Россию. А зря, считает британский эксперт, потому что за время СВО Россия и ее лидер изменились, как и цели спецоперации. На сегодняшний день Россия хочет добиться гораздо большего, чем ранее, и она будет этого добиваться. Если Трамп не изменит своей оценки происходящего, переговоры могут пойти совсем по другому сценарию.

Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает.

- заявил Меркурис.

Ранее Трамп заявил, что хочет провести встречу с российским президентом Путиным «как можно скорее», чтобы урегулировать все вопросы по Украине. В России подтвердили готовность к встрече с Трампом, но заявили, что пока никаких приготовлений к этому не идет, так как никаких сигналов еще не было. Также в России предупредили, что внимательно выслушают предложение США по Украине и уже тогда примут решение о дальнейших действиях, поскольку на первом месте у Москвы ранее озвученные условия.

Ряд экспертов, в том числе западных, предполагает, что на переговорах России и США главным вопросом станут гарантии безопасности для России, а сама Украина будет обсуждаться уже внутри этой повестки.