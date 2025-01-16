The Hill: США могут предложить РФ сотрудничество в космосе за мир на Украине

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

По данным газеты, в рамках сотрудничества Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, в том числе SpaceX Илона Маска

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта на Украине. Такое мнение приводится в статье газеты The Hill.

По ее оценкам, если бы Россия пришла к соглашению с Украиной, в обмен Трамп мог бы предложить Москве роль в американской космической программе Artemis. В рамках сотрудничества Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, в том числе SpaceX Илона Маска. Так, российские космонавты могли бы высадиться на поверхность Луны "в ближайшем будущем", пишет издание.

Как отмечает The Hill, в случае подписания Россией "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords), она бы присоединилась "к растущему сообществу стран, приверженных к мирному исследованию и экономическому освоению космоса". Как говорится в публикации, подобный шаг также бы прекратил формирование "космического альянса" между РФ и Китаем.

Во время избирательной кампании Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, неоднократно заявлял о планах в считанные дни урегулировать конфликт на Украине и в целом остановить все идущие в мире войны.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод подразделений ВСУ из регионов Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО и обеспечение прав русскоязычных граждан страны. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) - это облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну и отправить их к Марсу.