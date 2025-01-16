Правительство ФРГ: в пакет помощи Украине вошли 20 бронемашин MRAP и более 700 БЛА различных типов

ЦАМТО, 15 января. Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила 14 января о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

Как передает "РИА Новости", в него, в числе прочего, вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.

В частности, Украина получила 600 оснащенных вооружением БЛА HF-1, 50 разведывательных БЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БЛА Songbird.

Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1 и 33 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Помимо этого, Киев получил 65 биноклей, 24,2 тыс. шерстяных одеял, 30,2 тыс. жгутов и 120 тыс. окклюзионных повязок.

Также Германия передала Украине 495 штурмовых винтовок HK 416 и 11 тыс. 120-мм боеприпасов для минометов, сообщает агентство.