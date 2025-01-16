США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню на фоне невыполненных заказов на сумму более 20 млрд. долл.

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.

ЦАМТО, 15 января. США при избранном президенте Дональде Трампе, который должен официально вступить в должность 20 января, планируют ускорить производство вооружений для Тайваня на фоне невыполненных заказов на более чем 20 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

"У нас накопилось более 20 млрд. долл. невыполненных заказов, за которые Тайвань заплатил, и нам нужно приложить немало усилий для их выполнения, чтобы дать заказчику то, за что он заплатил, в качестве меры сдерживания", – заявил М.Уолц на мероприятии по передаче эстафеты от уходящей администрации к новой, где он выступал вместе со своим предшественником Джейком Салливаном.

По информации американского исследовательского Института Катона, объем невыполненных заказов США перед Тайванем составляет почти 22 млрд. долл. по состоянию на декабрь 2024 года.