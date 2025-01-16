Войти
ЦАМТО

США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню на фоне невыполненных заказов на сумму более 20 млрд. долл.

88
0
0
Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год
Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.
Источник изображения: Ronkainen

ЦАМТО, 15 января. США при избранном президенте Дональде Трампе, который должен официально вступить в должность 20 января, планируют ускорить производство вооружений для Тайваня на фоне невыполненных заказов на более чем 20 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

"У нас накопилось более 20 млрд. долл. невыполненных заказов, за которые Тайвань заплатил, и нам нужно приложить немало усилий для их выполнения, чтобы дать заказчику то, за что он заплатил, в качестве меры сдерживания", – заявил М.Уолц на мероприятии по передаче эстафеты от уходящей администрации к новой, где он выступал вместе со своим предшественником Джейком Салливаном.

По информации американского исследовательского Института Катона, объем невыполненных заказов США перед Тайванем составляет почти 22 млрд. долл. по состоянию на декабрь 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.