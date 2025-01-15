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Деловая газета "Взгляд"

Кандидат в шефы Пентагона рассказал о планах развития ядерной триады

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Хегсет берёт интервью у Трампа
Хегсет берёт интервью у Трампа.
Источник изображения: topwar.ru

Кандидат на пост министра обороны США Хегсет заявил о планах развития ядерной триады при отсутствии диалога с партнерами

Выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что США должны развивать ядерную триаду при отсутствии партнера для диалога, чтобы сдерживать конфликты и уверять союзников в безопасности.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты должны придерживаться контроля над вооружениями вместе с Россией и Китаем, если это соответствует их интересам, передает ТАСС.

В ответ на вопросы законодателей, Хегсет отметил необходимость создания современной ядерной триады в случае отсутствия партнера, готового к диалогу. "При отсутствии партнера, готового к диалогу, политика Министерства обороны будет заключаться в строительстве современной ядерной триады, которая сдерживает конфликты и обеспечивает уверенность партнеров и союзников", – сказал он. Эти слова были опубликованы в письменных ответах кандидата.

По словам Хегсета, такой подход позволит США поддерживать уверенность своих партнеров и союзников в обеспечении безопасности и стабильности в свете современных вызовов безопасности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий

Президент России Владимир Путин заявлял, что США нарушили стратегическую стабильность, а также подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.

Валерия Городецкая

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