Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»

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В то время как западные СМИ называют избранного президента-республиканца Дональда Трампа «безумцем» за его предложение купить или «захватить» Гренландию, Китай незаметно строит новый морской «ледяной шёлковый путь» в Северном Ледовитом океане при содействии России, пишет издание Asia Times.

Издание напоминает высказывания, сделанные Трампом по поводу датского острова Гренландия. Так, в прошлом месяце Трамп написал в своём посте в одной из соцсетей, что «в целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всём мире Соединённые Штаты считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью». 7 января он заявил СМИ, что не исключает применения военной или экономической силы для захвата этого острова.

Об Гренландии Трамп говорил еще будучи президентом США в прошлый раз в августе 2019 года, когда он заявил, что рассматривает возможность покупки Гренландии по стратегическим причинам. Тогда премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ заявила, что Гренландия не продаётся и что предложение Трампа «абсурдно».

Между тем предложения Трампа звучат на фоне все большего проявления интереса к северным морям со стороны Китая, отмечает Asia Times. Ещё в январе 2018 года правительство КНР опубликовало «Арктическую политику Китая», в которой изложило свой план «законного и рационального использования арктических ресурсов». В этом же документе говорилось, что Китай уже давно вовлечён в арктические дела. Еще в 1925 году он присоединился к Шпицбергенскому (Свальбардскому) договору и начал участвовать в решении арктических проблем.

По словам китайского журналиста Юн Цзяня, эксперта в области китайской экономики и политики, за последние семь лет Китай добился значительных успехов в реализации своей арктической политики. Так, например, во второй половине 2023 года китайская компания New Shipping Line, сотрудничающая с Россией, совершила семь рейсов контейнеровозов между Азией и Европой по Северному морскому пути. А в июле 2024 года она запустила новый арктический маршрут, соединяющий Шанхай с Санкт-Петербургом.

Отмечается, также, что Вашингтон наконец-то признал, что Пекин и Москва объединили усилия для запуска Северного морского пути, или, как его еще называют, «ледяного шёлкового пути».

Этот маршрут пролегает вдоль арктического побережья России от Восточной Азии до Европы, что может сократить традиционный маршрут через Малаккский пролив и Суэцкий канал на треть. Это, несомненно, большое преимущество для Китая, поскольку более короткий путь означает меньшие затраты

- говорится в материале Asia Times.

Эксперты подчеркивают важность «ледяного шёлкового пути» еще и потому, что он может стать реальной альтернативой пути через Малаккский пролив, где американцы пытаются создавать проблемы Китаю.

Если однажды США попытаются перекрыть Малаккский пролив военными средствами, Китай мгновенно столкнётся с серьёзными проблемами в поставках нефти. Поэтому развитие Северного морского пути – это не только способ сэкономить время и деньги, но, что более важно, открыть ещё один путь для энергетической безопасности Китая

- сказал Юн Цзянь.

Как и Трамп, Китай заинтересован в стратегическом значении Гренландии в Арктике, считают авторы издания, напоминая, что в 2018 году китайский государственный подрядчик компания China Communications Construction Company подала заявку на строительство аэропортов в Гренландии, но в 2019 году отозвала ее.

По словам старшего научного сотрудника Австралийского института стратегической политики Элизабет Бьюкенен, если США возьмут под контроль Гренландию, Китаю придётся изменить свою арктическую стратегию, «поскольку гонка вооружений приведёт к росту страховых взносов в регионе».