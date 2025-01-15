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Интерфакс-АВН

Операция НАТО Baltic Sentry обеспечит сдерживание по всей Балтике - главнокомандующий ОВС альянса в Европе

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Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Брюссель. 14 января. ИНТЕРФАКС - Штаб верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе сообщил, что операция Baltic Sentry в Балтийском море призвана сдержать любые попытки нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре.

"Baltic Sentry будет обеспечивать целенаправленное сдерживание по всему Балтийскому морю и противодействовать дестабилизирующим актам, подобным тем, которые наблюдались в прошлом месяце", - приводит штаб в своем пресс-релизе высказывание главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

По его словам, данная операция "свидетельствует о способности альянса быстро реагировать на такую дестабилизацию".

В документе отмечается, что многопрофильная деятельность, которая будет продолжаться в течение неназванного периода времени, "является ответом на повреждение соединяющих Эстонию и Финляндию подводных кабелей 25 декабря" прошлого года и следует за саммитом балтийских стран-союзниц по НАТО 14 января.

Операцию Baltic Sentry возглавит командование объединенных сил НАТО, базирующееся в нидерландском Брюнсюме. При этом, говорится в пресс-релизе, морское командование НАТО сыграет центральную роль в морской сфере.

Штаб верховного главнокомандующего ОВС уточнил, что, хотя Baltic Sentry является новым элементом, силы НАТО сохраняют постоянное присутствие в Балтийском море, проводя регулярное патрулирование и совместные учения для повышения готовности.

"Военные корабли, подводные лодки и самолеты союзников при поддержке передовых технологий морского наблюдения контролируют воды по всему этому региону и за его пределами", - сказано в пресс-релизе.

В Хельсинки 14 января состоялся саммит балтийских стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии - для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о новой операции альянса по патрулированию в регионе.

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