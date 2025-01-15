Источник изображения: topwar.ru

Первый антарктический поход канадских Военно-морских сил стартовал из порта Галифакс 10 января. Арктический патрульный корабль HMCS Margaret Brooke впервые в истории ВМС Канады направился к Антарктиде.

Об этом сообщает американский журнал The Maritime Executive.

На борту корабля будут находиться ученые из канадского Национального исследовательского совета. Они намерены провести исследования в сфере океанографии и геологии океанского дна.

Также в ходе экспедиции «Маргарет Брук» посетит несколько полярных станции в Антарктике. По пути к самому южному континенту предусмотрены встречи с представителями военно-морских сил южноамериканских государств. Предполагается, что корабль сделает остановку в чилийском порту Пунта-Аренас, где возьмет на борт канадских ученых.

После посещения Антарктики и проведения запланированных исследований HMCS Margaret Brooke вернется на Родину, пройдя мимо тихоокеанского побережья Южной Америки, а затем через Панамский канал. Завершение экспедиции и возвращение корабля намечено на май.

Если поход пройдет удачно, то это станет первым боевым развертыванием корабля ВМС Канады в Антарктике.

Источник изображения: topwar.ru

HMCS Margaret Brooke является вторым в серии арктических и прибрежных патрульных кораблей класса Harry DeWolf Королевских военно-морских сил Канады. После завершения строительства и проведения ходовых испытаний его передали флоту в июле 2021 года, а официально ввели в эксплуатацию в октябре 2022 года.