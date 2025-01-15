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Интерфакс-АВН

НАТО запускает миссию по обеспечению безопасности в Балтийском море - генсек альянса

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Lisa Maree Williams/ Getty Images

Брюссель. 14 января. ИНТЕРФАКС - НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море начинает новую миссию по патрулированию в регионе, заявил во вторник генсек альянса Марк Рютте.

"Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr. Эта военная активность под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи является частью усилий по укреплению присутствия и слежения на море за ключевыми зонами для нашего альянса", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в миссии будут участвовать фрегаты и патрульные самолеты, а также небольшой флот морских дронов. Военные задействуют и другие передовые технологии. Рютте отметил, что также будет идти работа с союзниками НАТО, чтобы интегрировать их средства слежения за обстановкой с аналогичными средствами альянса.

Кроме того, он заявил о необходимости решительных действий правоохранительных органов против возможных угроз безопасности на Балтийском море. Он озвучил планы усилить, в том числе в сотрудничестве с компаниями-операторами, защиту и надежность объектов подводной инфраструктуры.

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